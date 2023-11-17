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Земельные участки в Эгейских островов, Греция

127 объектов найдено
Земельные участки 1 комната в Mylopotas, Греция
Земельные участки 1 комната
Mylopotas, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 402000 кв.м. в регионе Киклады.Земельный участок не пре…
€6,50 млн
Земельные участки 1 комната с видом на море, на первой береговой линии в Ненита, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, на первой береговой линии
Ненита, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1409 кв.м. на островах Греции. На территории земельный …
€71,000
Земельные участки в Loutra, Греция
Земельные участки
Loutra, Греция
Площадь 1 250 м²
Land is 1250 sq. meters and is located in the center of Loutra village only 150 meters from …
€320,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Гаврион, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Гаврион, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 5643 кв.м. в регионе Киклады. На территории с возможнос…
€180,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Schinoussa, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Schinoussa, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 6000 кв.м. в регионе Киклады. Имеет великолепный вид на…
€160,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Парикия, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Парикия, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 7750 кв.м. в регионе Киклады. На территории строение, п…
€350,000
Земельные участки в Livadia, Греция
Земельные участки
Livadia, Греция
Площадь 9 239 м²
ID: 1314- ASTYPALEA-Mesa Vathy Area Продается участок на набережной площадью 9,239 кв.м., по…
€800,000
Земельные участки в Chora Anafi, Греция
Земельные участки
Chora Anafi, Греция
Площадь 84 690 м²
Property Code. 1299 - Plot Anafi FOR SALE. Size: 84690 sq.m, Price480.000 € Code: 1299 - A…
€480,000
Земельные участки в Айос-Георгиос, Греция
Земельные участки
Айос-Георгиос, Греция
Площадь 1 350 м²
Property Code. 1243 - Plot Irakleia FOR SALE. Size: 1350 m2, Price310.000 € Code: 1243 - A…
€310,000
Земельные участки в Epano Kampos, Греция
Земельные участки
Epano Kampos, Греция
Площадь 500 м²
Ios FOR SALE Площадь участка: 500 м2, код. 1223, 60.000 € Джордж Костакис Ваш следующий дом…
€60,000
Земельные участки в Ano Aprovato, Греция
Земельные участки
Ano Aprovato, Греция
Площадь 3 229 м²
Андрос ПРОДАЕТСЯ Площадь участка: 3229 м2, код. 1218, 60.000 € Код: 1218 - Hydra Andros FOR …
€60,000
Земельные участки в Геннади, Греция
Земельные участки
Геннади, Греция
Площадь 700 м²
Код: 1199 - Родос ПРОДАЕТСЯ Земельный участок 700 кв.м. Подходит для туристических инвестици…
€19,000
Земельные участки в Ангерья, Греция
Земельные участки
Ангерья, Греция
Площадь 1 200 м²
Ref: 1138 - For sale Paros Land total area of 1200 square meters, suitable for tourist inves…
€85,000
Земельные участки в Липси, Греция
Земельные участки
Липси, Греция
Площадь 2 392 м²
Ссылка: 1136 - Продается земельный участок Липси 2392 кв.м. ПОДХОДИТ ДЛЯ АПАРТАМЕНТОВ ДЛЯ Эр…
€200,000
Земельные участки в Loutra, Греция
Земельные участки
Loutra, Греция
Площадь 500 м²
Land is located in Loutra-Agio Paraskevi area 50 meters to the beach. There willbe side sea …
€150,000
Земельные участки в Loutra, Греция
Земельные участки
Loutra, Греция
Площадь 4 080 м²
Land is 4080 sq. meters and is located in surroundings of Loutra village in front of the bea…
€500,000
Земельные участки в Loutra, Греция
Земельные участки
Loutra, Греция
Площадь 12 100 м²
Land is located in Loutra-Agio Paraskevi area 600 meters to the beach and 1 km from Loutra v…
€480,000
Земельные участки в Loutra, Греция
Земельные участки
Loutra, Греция
Площадь 1 450 м²
Land is 1450 sq. meters and is located in the center of Loutra village only 150 meters from …
€280,000
Земельные участки в Loutra, Греция
Земельные участки
Loutra, Греция
Площадь 4 010 м²
Земельные участки расположены в районе Лутра-Агио Параскеви, в 600 метрах от пляжа и в 1 км …
€140,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы в Plaka, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы
Plaka, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 400000 кв.м. в регионе Киклады. Имеет великолепный вид …
Цена по запросу
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings в Критика, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings
Критика, Греция
Комнаты 1
Площадь 7 800 м²
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 7800 кв.м. на острове Родос. На территории земельный уч…
€5,00 млн
Земельные участки 1 комната с furnishings в Pylonas, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Pylonas, Греция
Комнаты 1
Площадь 4 530 м²
Количество этажей 1
Продается земельный участок в населенном пункте Лардос, в Южной части о.Родос. Участок разме…
€450,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Лаханья, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Лаханья, Греция
Комнаты 1
Площадь 29 500 м²
Количество этажей 1
Продается земельный участок 29500 кв.м, в 600 метрах от моря и 2 км от ближайщего населенног…
€400,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Municipality of Rhodes, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Municipality of Rhodes, Греция
Комнаты 1
Площадь 4 075 м²
Количество этажей 1
Продается земельный участок 4075кв.м пригодный для частной застройки. Участок расположен в п…
€260,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Municipality of Rhodes, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Municipality of Rhodes, Греция
Комнаты 1
Площадь 23 160 м²
Количество этажей 1
Продается земельный участок под бизнес в районе Колимбия с фантастическим видом на монастырь…
€2,50 млн
Земельные участки 1 комната с furnishings в Klouvas, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Klouvas, Греция
Комнаты 1
Площадь 1 158 м²
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1158 кв.м. на острове Миконос. На территории подведена …
€1,60 млн
Земельные участки 1 комната с furnishings в Municipality of Rhodes, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Municipality of Rhodes, Греция
Комнаты 1
Площадь 35 260 м²
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 35260 кв.м. на острове Родос. Участок делится дорогои н…
€4,20 млн
Земельные участки 1 комната с furnishings в Хараки, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Хараки, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок под экономическую застройку, площадью 1535 м.кв. Находится вблиз…
€650,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Тира, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Тира, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 7774 кв.м. на острове Санторини. На территории подведен…
€650,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Линдос, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Линдос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 12400 кв.м. на острове Родос. На территории с возможнос…
€700,000
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