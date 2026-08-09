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Жилье в Тренто, Италия

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Comunita della Vallagarina
22
Comunita Alto Garda e Ledro
15
Rovereto
12
Arco
11
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42 объекта найдено
Пентхаус 4 комнаты в SantAlessandro, Италия
Пентхаус 4 комнаты
SantAlessandro, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 197 м²
Предлагаем на продажу пентхаус редкой красоты, расположенный в самом сердце Рива-дель-Гарда.…
$1,48 млн
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Шале 24 комнаты в Кавалезе, Италия
Шале 24 комнаты
Кавалезе, Италия
Число комнат 24
Площадь 1 000 м²
Количество этажей 3
Инвестиционная возможность в сердце Доломитовых Альп — готовый действующий резорт с ресторан…
$1,12 млн
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Квартира 4 комнаты в Territorio Val dAdige, Италия
Квартира 4 комнаты
Territorio Val dAdige, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Представляем вашему вниманию новую недвижимость в самом сердце города Тренто, где красота со…
$700,711
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LDV InvestLDV Invest
Квартира 3 комнаты в SantAlessandro, Италия
Квартира 3 комнаты
SantAlessandro, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
Представляем вам квартиру с уникальным и изысканным стилем, расположенную в престижном район…
$925,158
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Квартира 3 комнаты в Mori, Италия
Квартира 3 комнаты
Mori, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 162 м²
В Мори, с видом на Виа-дель-Гарда, скоро появится новый и современный жилой дом A+ класса. …
$425,901
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Квартира 3 комнаты в Mori, Италия
Квартира 3 комнаты
Mori, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
В Мори, с видом на Виа-дель-Гарда, скоро появится новый и современный жилой дом A+ класса. …
$256,197
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Квартира 4 комнаты в Chiarano, Италия
Квартира 4 комнаты
Chiarano, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 156 м²
Предлагаем на продажу несколько жилищных решений в новой резиденции "AI GIARDINI", которая п…
$658,668
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Квартира 3 комнаты в Territorio Val dAdige, Италия
Квартира 3 комнаты
Territorio Val dAdige, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 126 м²
Мы представляем вашу новую недвижимость в самом центре города Тренто, где красота сочетается…
$585,751
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Квартира 2 комнаты в Chiarano, Италия
Квартира 2 комнаты
Chiarano, Италия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Мы предлагаем на продажу недвижимость в новой резиденции "AI GIARDINI", которая поднимется у…
$335,684
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Квартира 7 комнат в Drena, Италия
Квартира 7 комнат
Drena, Италия
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Дрена, в абсолютно тихом районе, мы предлагаем к продаже два дуплекса в одной вилле с больши…
$864,940
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Пентхаус 4 комнаты в Chiarano, Италия
Пентхаус 4 комнаты
Chiarano, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 148 м²
Мы предлагаем на продажу недвижимость в новой резиденции "AI GIARDINI", которая поднимется у…
$877,641
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Квартира 4 комнаты в Rovereto, Италия
Квартира 4 комнаты
Rovereto, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 116 м²
Расположенный на втором этаже недавно построенного здания, состоящего всего из 12 эксклюзивн…
$421,521
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Квартира 3 комнаты в Chiarano, Италия
Квартира 3 комнаты
Chiarano, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Мы предлагаем на продажу недвижимость в новой резиденции "AI GIARDINI", которая поднимется у…
$439,696
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Квартира 3 комнаты в Arco, Италия
Квартира 3 комнаты
Arco, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
Мы предлагаем на продажу недвижимость в новой резиденции "AI GIARDINI", которая поднимется у…
$434,222
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Вилла 6 комнат в Nogaredo, Италия
Вилла 6 комнат
Nogaredo, Италия
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 410 м²
Эта роскошная вилла в Ногаредо (TN), расположенная в очаровательном холмистом районе, предла…
$1,37 млн
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Квартира 3 комнаты в Chiarano, Италия
Квартира 3 комнаты
Chiarano, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 93 м²
Мы предлагаем на продажу недвижимость в новой резиденции "AI GIARDINI", которая поднимется у…
$412,325
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Квартира 3 комнаты в Rovereto, Италия
Квартира 3 комнаты
Rovereto, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Расположенный на первом этаже недавно построенного здания, состоящего всего из 12 эксклюзивн…
$301,087
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Квартира 3 комнаты в Arco, Италия
Квартира 3 комнаты
Arco, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Мы предлагаем на продажу недвижимость в новой резиденции "AI GIARDINI", которая поднимется у…
$412,325
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Квартира 3 комнаты в Rovereto, Италия
Квартира 3 комнаты
Rovereto, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Расположенный на первом этаже недавно построенного здания, состоящего из 12 эксклюзивных апа…
$312,035
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Квартира 4 комнаты в Rovereto, Италия
Квартира 4 комнаты
Rovereto, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 121 м²
Расположенный на втором этаже недавно построенного здания, состоящего всего из 12 эксклюзивн…
$421,521
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Квартира 4 комнаты в Mori, Италия
Квартира 4 комнаты
Mori, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
В Мори строится новая четырехкомнатная квартира Квартира предназначена для обеспечения макс…
$316,415
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Квартира 3 комнаты в Chiarano, Италия
Квартира 3 комнаты
Chiarano, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Мы предлагаем на продажу недвижимость в новой резиденции "AI GIARDINI", которая поднимется у…
$428,748
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Дом 10 комнат в SantAlessandro, Италия
Дом 10 комнат
SantAlessandro, Италия
Число комнат 10
Площадь 620 м²
Вы хотите создать дом или виллу своей мечты в районе Сант-Алессандро в городке Рива-дель-Гар…
$1,59 млн
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Квартира 2 комнаты в Presson, Италия
Квартира 2 комнаты
Presson, Италия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/1
Квартира в Прессоне Цена по запросу. Собственность ТРЕНТИНО - В деревне ПРЕССОН, в …
$100,099
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Квартира 3 комнаты в Mori, Италия
Квартира 3 комнаты
Mori, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
В Мори, с видом на Виа-дель-Гарда, скоро появится новый и современный жилой дом A+ класса. …
$256,197
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Вилла 7 комнат в Rovereto, Италия
Вилла 7 комнат
Rovereto, Италия
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 500 м²
Эта вилла расположена в уникальном месте на самом красивом холме в Роверето, а также недалек…
$908,735
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Квартира 3 комнаты в Mori, Италия
Квартира 3 комнаты
Mori, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
В Мори, с видом на Виа-дель-Гарда, скоро появится новый и современный жилой дом A+ класса. …
$256,197
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Квартира 4 комнаты в Rovereto, Италия
Квартира 4 комнаты
Rovereto, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
Расположенный на первом этаже недавно построенного здания, состоящего из 12 эксклюзивных апа…
$410,573
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Квартира 4 комнаты в Mori, Италия
Квартира 4 комнаты
Mori, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 129 м²
В Мори, с видом на Виа-дель-Гарда, скоро появится новый и современный жилой дом A+ класса. …
$338,312
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Вилла 10 комнат в Villa Lagarina, Италия
Вилла 10 комнат
Villa Lagarina, Италия
Число комнат 10
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 292 м²
В самом центре местечка Виллы Лагарина мы предлагаем к продаже прекрасно отремонтированный т…
$458,747
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