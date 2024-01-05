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Отели в Абруццо, Италия

коммерческая недвижимость
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6 объектов найдено
Отель 50 комнат в Colonnella, Италия
Отель 50 комнат
Colonnella, Италия
Число комнат 50
Площадь 2 200 м²
Отель на 50 номеров в отличном состоянии с видом на море с собственным пляжем и шале
Цена по запросу
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Отель 5 спален в Tollo, Италия
Отель 5 спален
Tollo, Италия
Число комнат 6
SN-201216. Аукцион! Отель 4 звезды, Побережье АдриатикиПобережье Адриатики. В самом центре к…
€2,65 млн
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Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Отель 5 спален в Giulianova, Италия
Отель 5 спален
Giulianova, Италия
Число комнат 6
Площадь 3 000 м²
IT-070720. Отель на первой лин­ии 3*В  центральном районе Джулианова Лидо, в продаже трехзве…
€3,20 млн
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Отель в Абруццо, Италия
Отель
Абруццо, Италия
Италия Абруццо Новый отель на Адриатическом море Новый отел…
€12,00 млн
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Отель в Абруццо, Италия
Отель
Абруццо, Италия
Италия Абруццо г.Вилла Роза Апарт-отель: 16 апартаментов на море …
€2,20 млн
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Отель с кредитом / ипотекой в Абруццо, Италия
Отель с кредитом / ипотекой
Абруццо, Италия
Италия Абруццо Отель 3* в 30 м от пляжа Небольшой отель 3**…
€1,30 млн
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