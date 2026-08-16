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Отели в Тернях, Италия

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коммерческая недвижимость
83
производственные здания
7
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8 объектов найдено
Отель 350 м² в Терни, Италия
Отель 350 м²
Терни, Италия
Число комнат 18
Площадь 350 м²
Размещение B & B с семью комнатами, все с ванной, приемной, гостиной, вспомогательными комна…
Цена по запросу
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Отель 61 200 м² в Терни, Италия
Отель 61 200 м²
Терни, Италия
Площадь 61 200 м²
Размещение туристов на площади около 62 тысяч квадратных метров всего в 5 км от моря Здание …
$290,656
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Отель 6 000 м² в Терни, Италия
Отель 6 000 м²
Терни, Италия
Число комнат 45
Площадь 6 000 м²
Отель Ресторан 45 номеров с 8000 квадратных метров во дворе с панорамным видом на море и горы
Цена по запросу
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Отель 3 000 м² в Терни, Италия
Отель 3 000 м²
Терни, Италия
Площадь 3 000 м²
Комплекс, состоящий из отеля на 16 номеров и гаража, крытый бальный зал площадью 1200 м2, от…
Цена по запросу
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Отель 600 м² в Терни, Италия
Отель 600 м²
Терни, Италия
Число комнат 24
Площадь 600 м²
Коттедж на двух этажах плюс чердак будет полностью восстановлен в уединенном и живописном ст…
Цена по запросу
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Отель 800 м² в Терни, Италия
Отель 800 м²
Терни, Италия
Число комнат 12
Площадь 800 м²
Земельные участки с основной платой за размещение Площадь застройки 1500 кв.м (4500 кв. М.) …
Цена по запросу
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TekceTekce
Отель 450 м² в Терни, Италия
Отель 450 м²
Терни, Италия
Число комнат 22
Площадь 450 м²
Квартира площадью 55 кв.м на первом этаже с лифтом до 100 м от моря. Состоит из кухонной ком…
Цена по запросу
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Отель 500 м² в Терни, Италия
Отель 500 м²
Терни, Италия
Число комнат 16
Площадь 500 м²
Большая квартира теперь используется как кабинет врача на первом этаже исторического здания,…
Цена по запросу
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