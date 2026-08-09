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Отели в Марке, Италия

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коммерческая недвижимость
21
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6 объектов найдено
Отель 550 м² в Lapedona, Италия
Отель 550 м²
Lapedona, Италия
Число комнат 16
Площадь 550 м²
Квартира жилая P.1 ° анг. хлопок. комната спальня ванная комната гараж балкон
Цена по запросу
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Отель в Пезаро, Италия
Отель
Пезаро, Италия
Число комнат 115
Четырехзвездочный отель с видом на море с 115 номерами, рестораном, конференц-залом и т.д
Цена по запросу
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Отель 700 м² в Lapedona, Италия
Отель 700 м²
Lapedona, Италия
Число комнат 23
Площадь 700 м²
Сельскохозяйственный дом с видом на море на двух уровнях более 700 м2. Ресторанная зона кухо…
Цена по запросу
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TekceTekce
Отель 600 м² в Borgo Pintura, Италия
Отель 600 м²
Borgo Pintura, Италия
Число комнат 16
Площадь 600 м²
Ссылочный номер: N1485Название недвижимости: Casa MisticaРасположение: в странеГород / Город…
Цена по запросу
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Отель 2 000 м² в Gradara, Италия
Отель 2 000 м²
Gradara, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 2 000 м²
BG-181115. Уникальный исторический объект, отель в ГрадараХарактеристики комплекса, общая пл…
$3,52 млн
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Отель 3 000 м² в Porto Recanati, Италия
Отель 3 000 м²
Porto Recanati, Италия
Число комнат 55
Площадь 3 000 м²
Дом рядом с центром с садом и небольшой церковной структурой в отличном состоянии из кирпича…
Цена по запросу
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