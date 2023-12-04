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Отели в Марке, Италия

коммерческая недвижимость
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4 объекта найдено
Отель 115 комнат в Пезаро, Италия
Отель 115 комнат
Пезаро, Италия
Комнаты 115
Четырехзвездочный отель с видом на море на 115 номеров, ресторан, конференц-зал и т. Д
Цена по запросу
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Отель 5 спален в Gradara, Италия
Отель 5 спален
Gradara, Италия
Комнаты 6
Площадь 2 000 м²
BG-181115. Уникальный исторический объект, отель в ГрадараХарактеристики комплекса, общая пл…
€3,00 млн
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Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Отель с лифтом в Марке, Италия
Отель с лифтом
Марке, Италия
Италия Марке Апарт-отель с рестораном и СПА Очень …
€12,50 млн
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Отель в Марке, Италия
Отель
Марке, Италия
Италия Марке г.Сан-Бенедетто-дель-Тронто Отель 4**** на первой линии…
€12,00 млн
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