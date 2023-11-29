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Отели в Умбрия, Италия

Терни
6
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6 объектов найдено
Отель 45 комнат в Терни, Италия
Отель 45 комнат
Терни, Италия
Комнаты 45
Площадь 6 000 м²
Отель Ресторан 45 номеров с 8000 квадратных метров во дворе с панорамным видом на море и горы
Цена по запросу
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Отель 24 комнаты в Терни, Италия
Отель 24 комнаты
Терни, Италия
Комнаты 24
Площадь 600 м²
Коттедж на двух этажах плюс чердак будет полностью восстановлен в уединенном и живописном ст…
Цена по запросу
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Отель 5 спален в Терни, Италия
Отель 5 спален
Терни, Италия
Комнаты 6
Площадь 1 600 м²
NZ-011215-3. Отель, зона Сорренто-АмальфиОтель (зона Сорренто-Амальфи) Комплекс расположен н…
€18,00 млн
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Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Отель 5 спален в Терни, Италия
Отель 5 спален
Терни, Италия
Комнаты 6
Площадь 600 м²
SG-ALG_SI_108. Отель 4 * с бассейном в нескольких километрах от СиеныПровинция:Сиена Тип нед…
€1,70 млн
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Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Отель 5 спален в Терни, Италия
Отель 5 спален
Терни, Италия
Комнаты 6
Площадь 1 000 м²
AS-130215. Отель 3* в МиланеОтель расположился в здании постройки 19 века в стиле Либерти в…
€8,00 млн
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Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Отель в Терни, Италия
Отель
Терни, Италия
Площадь 61 200 м²
Размещение туристов на площади около 62 тысяч квадратных метров всего в 5 км от моря Здание …
Цена по запросу
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