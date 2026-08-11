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Отели в Лацио, Италия

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Рим
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6 объектов найдено
Отель 1 768 м² в Латина, Италия
Отель 1 768 м²
Латина, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 1 768 м²
PO-150118. Предлагается к продаже действующий отель Сант Антонио ТермеОтель расположен в Ита…
$1,99 млн
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Red Feniks Montenegro
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Отель 900 м² в Рим, Италия
Отель 900 м²
Рим, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 900 м²
IT-210518. ОТЕЛЬ В ЦЕНТРЕ РИМАВ центре одного из самых известных районов Рима, выставлено на…
$4,16 млн
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Red Feniks Montenegro
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English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Отель 800 м² в Рим, Италия
Отель 800 м²
Рим, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 800 м²
IT-220219. Отель 3* 800 кв.мВ самом сердце Рима, в элегантной вилле начала двадцатого века и…
$4,10 млн
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Red Feniks Montenegro
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TekceTekce
Отель 850 м² в Albano Laziale, Италия
Отель 850 м²
Albano Laziale, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 850 м²
IT-170418. Отель с частным пляжем, на берегу озера АльбаноОтель с частным пляжем на берегу о…
$2,34 млн
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Red Feniks Montenegro
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Отель в Pescosolido, Италия
Отель
Pescosolido, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
IT-200618-1. Усадьба-гостиница в ПескосолидоПродается усадьба-гостиница с парком площадью 32…
$6,45 млн
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Red Feniks Montenegro
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Отель 912 м² в Рим, Италия
Отель 912 м²
Рим, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 912 м²
IT-210518-2. ОТЕЛЬ В ЦЕНТРЕ РИМАВ историческом районе Рима, недалеко от Колизея и площади Ве…
$5,27 млн
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Red Feniks Montenegro
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