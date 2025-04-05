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Виллы с видом на горы в Брешиа, Италия

Comunita Montana Parco Alto Garda bresciano
46
Desenzano del Garda
36
Lonato del Garda
23
Salo
16
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Параметры недвижимости в Брешиа, Италия

с гаражом
с террасой
с бассейном
Недорогая
Элитная
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