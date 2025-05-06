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Дома с видом на горы в Абруццо, Италия

Unione dei Comuni della Val Vibrata
14
Giulianova
7
Tortoreto
6
Martinsicuro
3
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1 объект найдено
Дом 4 спальни в Пескара, Италия
Дом 4 спальни
Пескара, Италия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 175 м²
Дом в Коллекорвино с землей и садом Уютный 3-х этажный дом с гаражом и пристройкой распол…
$346,639
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