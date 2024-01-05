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Таунхаусы в Абруццо, Италия

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5 объектов найдено
Таунхаус 13 комнат в Монтесильвано, Италия
Таунхаус 13 комнат
Монтесильвано, Италия
Число комнат 13
Площадь 300 м²
Вилла с 2020 года незаселенная, с земельным участком 17 м2. Цокольный этаж с подвалом и ванн…
€550,000
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Таунхаус 11 комнат в Moscufo, Италия
Таунхаус 11 комнат
Moscufo, Италия
Число комнат 11
Площадь 250 м²
Недавно построенная вилла со складом ( таверна ) 1000 м2 на двух уровнях ( 500 + 500 ) Земля…
Цена по запросу
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Таунхаус 9 комнат в Colonnella, Италия
Таунхаус 9 комнат
Colonnella, Италия
Число комнат 9
Площадь 180 м²
Квартира на первом этаже с лифтом. Строительство в 60-х, но с работами, выполненными за эти …
Цена по запросу
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Таунхаус 11 комнат в Giulianova, Италия
Таунхаус 11 комнат
Giulianova, Италия
Число комнат 11
Площадь 350 м²
Отель Ресторан 45 номеров с 8000 квадратных метров во дворе с панорамным видом на море и горы
Цена по запросу
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Таунхаус 2 спальни с кондиционером, с видом на море, в центре города в Пескара, Италия
Таунхаус 2 спальни с кондиционером, с видом на море, в центре города
Пескара, Италия
Количество спален 2
Площадь 200 м²
Прекрасный таунхаус находится в Альба Адриатике, Абруццо. Из дома открывается роскошный вид …
€380,000
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Параметры недвижимости в Абруццо, Италия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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