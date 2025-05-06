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Дома с бассейном в Абруццо, Италия

Unione dei Comuni della Val Vibrata
14
Giulianova
7
Tortoreto
6
Martinsicuro
3
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1 объект найдено
Вилла в Colledimezzo, Италия
Вилла
Colledimezzo, Италия
Площадь 430 м²
ARH-180220-3. Вилла на стадии строительства в КолледимеццоЦена снижена до 180 000 евро Необ…
$196,168
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