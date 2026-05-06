Жилой квартал Villa elie pieds dans leau 4 pieces avec piscine privee vue mer exceptionnelle haut standing proche plage

ВИЛЛА ИЛИ ПИД в Вода доступна для отдыха и вечеринок с частным бассейном и 4 комнатами в Ганим Бет. Рядом с пляжем и торговым центром - цены в зависимости от периодов и наличия. Вмещает до 4 взрослых и 3 больших ребенка - всего 7 человек. Расположен недалеко от пальмовой рощи пешком и Амдар-Виллидж / Резиденция - любопытное воздержание. Очень сдержанное место. Отличный отпуск.