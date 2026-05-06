  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Эйлат
  4. Жилой квартал Villa elie pieds dans leau 4 pieces avec piscine privee vue mer exceptionnelle haut standing proche plage

Жилой квартал Villa elie pieds dans leau 4 pieces avec piscine privee vue mer exceptionnelle haut standing proche plage

Эйлат, Израиль
от
$1,312
;
6
Оставить заявку
ID: 39615
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 28.07.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Южный округ
  • Район
    Beersheba Subdistrict
  • Город
    Эйлат
  • Адрес
    Sderot Argaman

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
ВИЛЛА ИЛИ ПИД в Вода доступна для отдыха и вечеринок с частным бассейном и 4 комнатами в Ганим Бет. Рядом с пляжем и торговым центром - цены в зависимости от периодов и наличия. Вмещает до 4 взрослых и 3 больших ребенка - всего 7 человек. Расположен недалеко от пальмовой рощи пешком и Амдар-Виллидж / Резиденция - любопытное воздержание. Очень сдержанное место. Отличный отпуск.

Местонахождение на карте

Эйлат, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Netanya volume lumiere et mer a pied
Нетания, Израиль
от
$1,01 млн
Жилой квартал Duplex penthouse face a la mer
Тель-Авив, Израиль
от
$7,54 млн
Жилой квартал Projet neuf raanana
Раанана, Израиль
от
$1,01 млн
Жилой квартал Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$1,38 млн
Жилой квартал A ne pas manquer bien agence calme rue basel spacieux a renover
Тель-Авив, Израиль
от
$1,94 млн
Вы просматриваете
Жилой квартал Villa elie pieds dans leau 4 pieces avec piscine privee vue mer exceptionnelle haut standing proche plage
Эйлат, Израиль
от
$1,312
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Le moment ideal pour investir dans le futur quartier le plus prometteur dashdod est arrive
Жилой квартал Le moment ideal pour investir dans le futur quartier le plus prometteur dashdod est arrive
Жилой квартал Le moment ideal pour investir dans le futur quartier le plus prometteur dashdod est arrive
Жилой квартал Le moment ideal pour investir dans le futur quartier le plus prometteur dashdod est arrive
Жилой квартал Le moment ideal pour investir dans le futur quartier le plus prometteur dashdod est arrive
Показать все Жилой квартал Le moment ideal pour investir dans le futur quartier le plus prometteur dashdod est arrive
Жилой квартал Le moment ideal pour investir dans le futur quartier le plus prometteur dashdod est arrive
Ашдод, Израиль
от
$924,304
Откройте для себя этот престижный новый проект, расположенный в районе Шимон Перес, недалеко от университетского кампуса, Парка высоких технологий, железнодорожного вокзала и будущих торговых центров. Идеально для будущего Олима Обеспечьте новую квартиру сегодня с небольшим вкладом и спокой…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Appartement de 4 pieces 80m kiryat hayovel jerusalem
Жилой квартал Appartement de 4 pieces 80m kiryat hayovel jerusalem
Жилой квартал Appartement de 4 pieces 80m kiryat hayovel jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$754,400
4-комнатная квартира 80м2, Кирьят Хайовель, Иерусалим 10-й этаж, запланированы работы Гостиная, столовая, 1 кухня 3 спальни, 1 ванная комната, 1 душ, 2 туалета Кондиционерная гостиная, душевая сетка, баллон с горячей водой, радиаторы, роликовые жалюзи Бронированная дверь, лифт Цена: 2.300,000 sh
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал 5 pieces neuf a un bon prix
Жилой квартал 5 pieces neuf a un bon prix
Жилой квартал 5 pieces neuf a un bon prix
Жилой квартал 5 pieces neuf a un bon prix
Жилой квартал 5 pieces neuf a un bon prix
Показать все Жилой квартал 5 pieces neuf a un bon prix
Жилой квартал 5 pieces neuf a un bon prix
Тель-Авив, Израиль
от
$2,41 млн
Квартира на продажу в Тель-Авиве, недалеко от Базеля и Кикар Хамедина и в нескольких шагах от Страны в Арлозорове и трамвае. Новое здание. 3 этаж с лифтом. 5 номеров, 2 ванные комнаты, 3 WC 120m2 + 12m2 Мирпесета. 1 парковочное место. 1 подвал. Цена: 7 350 000 шекелей
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Как повлиял вооружённый конфликт с Ираном на страновые риски Израиля и ОАЭ
06.05.2026
Как повлиял вооружённый конфликт с Ираном на страновые риски Израиля и ОАЭ
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Показать все публикации