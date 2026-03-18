Жилой квартал Vente espace de bureau givat shaul

Новый на рынке для продажи в районе Гиват-Шаул у входа в Иерусалим через Шоссе 1, у подножия будущей зеленой трамвайной линии, запланированной на начало 2026 года, в проекте современных офисов Башня Орлов также известна как Мигдаль Хатагьяд. 9-этажная башня (с добавлением 8 дополнительных этажей) с роскошным входным залом, охранными и подземными парковочными местами, доступными для аренды. На 7 этаже новые офисные помещения и после работы оборудованы центральным кондиционером и электроэнергией. Валовая площадь 248 м2 (модулирован в 9 офисах и приемной) с туалетом и кухонькой. Возможность достичь на том же плато двух других офисов общей площадью 551 м2 брутто. Фронтальный вид на горы Иерусалима. Сборы составляют 175 шекелей за м2 в месяц, цена составляет 18 000 шекелей за м2, подлежащих обсуждению до НДС. Немедленный вход.