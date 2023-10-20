Жилой квартал Une exclusivite exceptionnelle une splendide maison de plain pied au centre ville et au calme

БЖ Мечтаете о доме с садом в тишине и рядом с удобствами и Бет-Хабадом? Вот она! RE/MAX Hadera by Ra'hel Benguigui представляет эксклюзивный редкий продукт: - просторный дом 5 комнат 140 м2, на участке 330 м2, Большой и красивый зеленый ландшафтный сад, - большая гостиная с видом на солнечную террасу, обращенную на юго-восток, с перголой, - красивая открытая и яркая кухня, - Роскошный мастер-люкс с собственной ванной комнатой, как в отеле! - большая, безопасная комната (Мамед), Кондиционер в каждой комнате, - в общей сложности 2 ванные комнаты и 2 туалета, - Возможность построить еще 40 м2 на крыше! - дополнительное помещение в саду, которое может быть использовано в качестве офисной или гостевой комнаты; - 2 частных парковочных места. Этот дом полностью отремонтирован красивыми материалами: жить можно прямо! Место выбора на тихой улице и в нескольких минутах от торгового центра Mixx, супермаркета, ресторанов, автобусов и франкоязычной Бет Хабад! Отличная возможность! Свяжитесь с нами: Ra'hel Benguigui, RE/MAX Hadera. Профессиональная лицензия 313736.