  4. Жилой квартал Une exclusivite exceptionnelle une splendide maison de plain pied au centre ville et au calme

Хадера, Израиль
от
$1,27 млн
;
6
ID: 34075
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Хайфский округ
  • Район
    Hadera Subdistrict
  • Город
    Хадера
  • Адрес
    Ахад ха-Ам, 16

О комплексе

БЖ Мечтаете о доме с садом в тишине и рядом с удобствами и Бет-Хабадом? Вот она! RE/MAX Hadera by Ra'hel Benguigui представляет эксклюзивный редкий продукт: - просторный дом 5 комнат 140 м2, на участке 330 м2, Большой и красивый зеленый ландшафтный сад, - большая гостиная с видом на солнечную террасу, обращенную на юго-восток, с перголой, - красивая открытая и яркая кухня, - Роскошный мастер-люкс с собственной ванной комнатой, как в отеле! - большая, безопасная комната (Мамед), Кондиционер в каждой комнате, - в общей сложности 2 ванные комнаты и 2 туалета, - Возможность построить еще 40 м2 на крыше! - дополнительное помещение в саду, которое может быть использовано в качестве офисной или гостевой комнаты; - 2 частных парковочных места. Этот дом полностью отремонтирован красивыми материалами: жить можно прямо! Место выбора на тихой улице и в нескольких минутах от торгового центра Mixx, супермаркета, ресторанов, автобусов и франкоязычной Бет Хабад! Отличная возможность! Свяжитесь с нами: Ra'hel Benguigui, RE/MAX Hadera. Профессиональная лицензия 313736.

Местонахождение на карте

Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
