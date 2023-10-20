Жилой квартал Une exclusivite exceptionnelle une splendide maison de plain pied au centre ville et au calme

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
БЖ
Мечтаете о доме с садом в тишине и рядом с удобствами и Бет-Хабадом? Вот она!
RE/MAX Hadera by Ra'hel Benguigui представляет эксклюзивный редкий продукт:
- просторный дом 5 комнат 140 м2, на участке 330 м2,
Большой и красивый зеленый ландшафтный сад,
- большая гостиная с видом на солнечную террасу, обращенную на юго-восток, с перголой,
- красивая открытая и яркая кухня,
- Роскошный мастер-люкс с собственной ванной комнатой, как в отеле!
- большая, безопасная комната (Мамед),
Кондиционер в каждой комнате,
- в общей сложности 2 ванные комнаты и 2 туалета,
- Возможность построить еще 40 м2 на крыше!
- дополнительное помещение в саду, которое может быть использовано в качестве офисной или гостевой комнаты;
- 2 частных парковочных места.
Этот дом полностью отремонтирован красивыми материалами: жить можно прямо!
Место выбора на тихой улице и в нескольких минутах от торгового центра Mixx, супермаркета, ресторанов, автобусов и франкоязычной Бет Хабад!
Отличная возможность!
Свяжитесь с нами: Ra'hel Benguigui, RE/MAX Hadera.
Профессиональная лицензия 313736.
Местонахождение на карте
Хадера, Израиль
