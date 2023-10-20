  1. Realting.com
Жилой квартал Un beau 4 pieces rue elie cohen face au parc

Ашкелон, Израиль
от
$485,925
;
7
ID: 34796
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Южный округ
  • Район
    Ashkelon Subdistrict
  • Город
    Ашкелон
  • Адрес
    Lakhish, 10

О комплексе

4 номера Простой центр города

Местонахождение на карте

Ашкелон, Израиль
Образование
Продуктовые магазины
Досуг

