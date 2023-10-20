Жилой квартал For sale 3 room apartment perfect for investment pied a terre or first acquisition

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Для продажи - Апартаменты 3 номера идеально подходят для инвестиций, покупки или первого приобретения
????? Тихая улица возле Бограшова и моря – Тель-Авив-Яффо
Цена: 4 480 000
Расположенная в новом и очень востребованном здании, эта квартира имеет центральное расположение, предлагая исключительное спокойствие в самом сердце Тель-Авива.
Основные характеристики:
• 3 штуки
• 2 спальни
• 60 м2
• Балкон
1-й этаж на 5 этаже с лифтом
Mamad (безопасная комната)
• Балкон задний солнечный, тихий и интимный
Яркая квартира с умным распределением, состояние как новое
• Зарегистрированная парковка в Табу – механическая система парковки
????? Премиум месторасположение:
В нескольких минутах ходьбы от пляжа, кафе, коммерческих зон, культурных центров и общественного транспорта.
В настоящее время арендуется: 10 000 в месяц
Премиальная недвижимость
Агентские сборы: 2% + НДС
Лицензия No 31928721
Местонахождение на карте
Тель-Авив, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг
