  2. Израиль
  3. Тель-Авив
  For sale 3 room apartment perfect for investment pied a terre or first acquisition

Жилой квартал For sale 3 room apartment perfect for investment pied a terre or first acquisition

Тель-Авив, Израиль
от
$1,40 млн
;
5
ID: 34655
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив
  • Адрес
    Ибн Гвироль

О комплексе

Для продажи - Апартаменты 3 номера идеально подходят для инвестиций, покупки или первого приобретения ????? Тихая улица возле Бограшова и моря – Тель-Авив-Яффо Цена: 4 480 000 Расположенная в новом и очень востребованном здании, эта квартира имеет центральное расположение, предлагая исключительное спокойствие в самом сердце Тель-Авива. Основные характеристики: • 3 штуки • 2 спальни • 60 м2 • Балкон 1-й этаж на 5 этаже с лифтом Mamad (безопасная комната) • Балкон задний солнечный, тихий и интимный Яркая квартира с умным распределением, состояние как новое • Зарегистрированная парковка в Табу – механическая система парковки ????? Премиум месторасположение: В нескольких минутах ходьбы от пляжа, кафе, коммерческих зон, культурных центров и общественного транспорта. В настоящее время арендуется: 10 000 в месяц Премиальная недвижимость Агентские сборы: 2% + НДС Лицензия No 31928721

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
