Жилой квартал Projet residentiel haut de gamme rue hakovshim tel aviv

Всего в 200 метрах от моря Уникальный жилой проект с современным дизайном высокого класса. В нескольких минутах ходьбы от пляжа, базара HaCarmel, Nahalat Binyamin, бульвара Ротшильдов и знакового района Неве Цедек, Сильные стороны проекта Только 58 единиц — конфиденциальность и эксклюзивность Полученные разрешения на строительство Ожидаемая доставка через 60 месяцев Банковская гарантия – банковская скидка Строительство под руководством Ярона Тивата, признанного отраслевого эксперта Внутренний ландшафтный участок площадью 200 м2, спроектированный известным ландшафтным архитектором Сырой бетонный фасад и высококлассная отделка Дизайн прихожей с 4 панорамными лифтами с видом на внутренний дворик Примеры доступных квартир 75 м2 + 15 м2 терраса, вид на море от 7 500 000 69,5 м2 + 12,5 м2 террасы от 6 900 000 - 54 м2 + 7 м2 террасы, вид на море от 5 300 000 99 м2 + 14 м2 терраса, вид на море от 10 600 000 96 м2 + 44 м2 террасы, начиная с 13 000 000 Много других квартир до 123м2 + 40м2 терраса