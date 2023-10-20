  1. Realting.com
Жилой квартал Projet residentiel haut de gamme rue hakovshim tel aviv

Тель-Авив, Израиль
$5,36 млн
4
ID: 34412
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив
  • Адрес
    HaKovshim, 45

О комплексе

Всего в 200 метрах от моря Уникальный жилой проект с современным дизайном высокого класса. В нескольких минутах ходьбы от пляжа, базара HaCarmel, Nahalat Binyamin, бульвара Ротшильдов и знакового района Неве Цедек, Сильные стороны проекта Только 58 единиц — конфиденциальность и эксклюзивность Полученные разрешения на строительство Ожидаемая доставка через 60 месяцев Банковская гарантия – банковская скидка Строительство под руководством Ярона Тивата, признанного отраслевого эксперта Внутренний ландшафтный участок площадью 200 м2, спроектированный известным ландшафтным архитектором Сырой бетонный фасад и высококлассная отделка Дизайн прихожей с 4 панорамными лифтами с видом на внутренний дворик Примеры доступных квартир 75 м2 + 15 м2 терраса, вид на море от 7 500 000 69,5 м2 + 12,5 м2 террасы от 6 900 000 - 54 м2 + 7 м2 террасы, вид на море от 5 300 000 99 м2 + 14 м2 терраса, вид на море от 10 600 000 96 м2 + 44 м2 террасы, начиная с 13 000 000 Много других квартир до 123м2 + 40м2 терраса

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

Жилой квартал Projet residentiel haut de gamme rue hakovshim tel aviv
Тель-Авив, Израиль
от
$5,36 млн
