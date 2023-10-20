Жилой квартал Projet residentiel haut de gamme rue hakovshim tel aviv

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Всего в 200 метрах от моря
Уникальный жилой проект с современным дизайном высокого класса.
В нескольких минутах ходьбы от пляжа, базара HaCarmel, Nahalat Binyamin, бульвара Ротшильдов и знакового района Неве Цедек,
Сильные стороны проекта
Только 58 единиц — конфиденциальность и эксклюзивность
Полученные разрешения на строительство
Ожидаемая доставка через 60 месяцев
Банковская гарантия – банковская скидка
Строительство под руководством Ярона Тивата, признанного отраслевого эксперта
Внутренний ландшафтный участок площадью 200 м2, спроектированный известным ландшафтным архитектором
Сырой бетонный фасад и высококлассная отделка
Дизайн прихожей с 4 панорамными лифтами с видом на внутренний дворик
Примеры доступных квартир
75 м2 + 15 м2 терраса, вид на море
от 7 500 000
69,5 м2 + 12,5 м2 террасы от 6 900 000 - 54 м2 + 7 м2 террасы, вид на море
от 5 300 000
99 м2 + 14 м2 терраса, вид на море
от 10 600 000
96 м2 + 44 м2 террасы, начиная с 13 000 000
Много других квартир до 123м2 + 40м2 терраса
Местонахождение на карте
Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг
Калькулятор ипотеки
Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Вернуть обратно