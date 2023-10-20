  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Тель-Авив
  Жилой квартал Opportunite a saisir penthouse magnifique immeuble neuf preserve

Жилой квартал Opportunite a saisir penthouse magnifique immeuble neuf preserve

Тель-Авив, Израиль
от
$3,43 млн
;
4
ID: 34641
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив
  • Адрес
    Shenkin, 4

О комплексе

Français Français
Продается! Уникальный дуплексный пентхаус в недавно сохранившемся бутик-здании Выбор, недалеко от улицы Шенкин, в самом сердце Тель-Авива Новая трамвайная линия находится всего в 2 минутах ходьбы Жилая площадь 140 м2 80 м2 частной крыши Расположен в редком и архитектурно спроектированном здании Первоначально: 4 спальни + 2 ванные комнаты Текущая конфигурация: 3 спальни спали 2 ванные комнаты 1 дополнительный туалет наверху Большой родительский люкс, созданный путем объединения двух частей Перед зданием появится новый общественный парк Подвал: 2 подвала Стоимость: ILS 10 900 000

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

