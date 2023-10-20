Жилой квартал Lumiere confort et qualite de vie au coeur de kiryat moshe jerusalem immobilier 026786595

В недавнем здании после TAMA эта новая квартира площадью 115 м2, расположенная на 3-м этаже с лифтом Шаббата, предлагает яркую, тихую и функциональную среду проживания. Просторная гостиная с открытой кухней открывается на приятный балкон, а второй сокковый балкон протягивает коридор. Мастер-люкс обеспечивает комфорт и конфиденциальность, безопасную комнату (Мамед) и третью светлую комнату, а также идеальный офисный уголок для телеработы. Благодаря трем выставкам на востоке, юге и западе, квартира обладает исключительной яркостью и беспрепятственным видом. Кондиционер во всех номерах, современное распределение и востребованная жилая среда делают это редкой возможностью для семей, ищущих комфорт, качество жизни и близость к транспорту и религиозным учреждениям. Доступно через 3 месяца.