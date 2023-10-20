  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Иерусалим
  4. Жилой квартал Lumiere confort et qualite de vie au coeur de kiryat moshe jerusalem immobilier 026786595

Жилой квартал Lumiere confort et qualite de vie au coeur de kiryat moshe jerusalem immobilier 026786595

Иерусалим, Израиль
от
$1,40 млн
;
7
ID: 33940
Дата обновления: 25.02.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим

О комплексе

В недавнем здании после TAMA эта новая квартира площадью 115 м2, расположенная на 3-м этаже с лифтом Шаббата, предлагает яркую, тихую и функциональную среду проживания. Просторная гостиная с открытой кухней открывается на приятный балкон, а второй сокковый балкон протягивает коридор. Мастер-люкс обеспечивает комфорт и конфиденциальность, безопасную комнату (Мамед) и третью светлую комнату, а также идеальный офисный уголок для телеработы. Благодаря трем выставкам на востоке, юге и западе, квартира обладает исключительной яркостью и беспрепятственным видом. Кондиционер во всех номерах, современное распределение и востребованная жилая среда делают это редкой возможностью для семей, ищущих комфорт, качество жизни и близость к транспорту и религиозным учреждениям. Доступно через 3 месяца.

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
