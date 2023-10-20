Жилой квартал Lumiere confort et qualite de vie au coeur de kiryat moshe jerusalem immobilier 026786595

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
В недавнем здании после TAMA эта новая квартира площадью 115 м2, расположенная на 3-м этаже с лифтом Шаббата, предлагает яркую, тихую и функциональную среду проживания. Просторная гостиная с открытой кухней открывается на приятный балкон, а второй сокковый балкон протягивает коридор. Мастер-люкс обеспечивает комфорт и конфиденциальность, безопасную комнату (Мамед) и третью светлую комнату, а также идеальный офисный уголок для телеработы.
Благодаря трем выставкам на востоке, юге и западе, квартира обладает исключительной яркостью и беспрепятственным видом. Кондиционер во всех номерах, современное распределение и востребованная жилая среда делают это редкой возможностью для семей, ищущих комфорт, качество жизни и близость к транспорту и религиозным учреждениям.
Доступно через 3 месяца.
Местонахождение на карте
Иерусалим, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг
Калькулятор ипотеки
Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Вернуть обратно