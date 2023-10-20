  1. Realting.com
Жилой квартал 3 pieces rehov hachmi bayt vagan

Иерусалим, Израиль
от
$768,075
;
5
ID: 33724
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим

О комплексе

Инвестиции! ✨ Байт Ваган — Рехов Хачми✨3 комнаты 51м2, хорошо устроены, очень хорошее состояние, прачечная Терраса Сокка беспрепятственный вид ДРК Парковка и Махсан

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль
Образование
Здравоохранение
Досуг

Похожие комплексы
Жилой квартал A vendre appartement neuf 4 piEces proche de la mer avec parking terrasse et cave
Тель-Авив, Израиль
от
$2,45 млн
Жилой квартал Appartement neuf de 3 pieces 112m2 bayit vegan jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$1,22 млн
Жилой квартал Opportunite a saisir penthouse magnifique immeuble neuf preserve
Тель-Авив, Израиль
от
$3,43 млн
Жилой квартал A vendre 25 pieces angle ben yehudayirmiyahu proche plage
Тель-Авив, Израиль
от
$1,16 млн
Жилой квартал Superbe 5 pieces vue mer sud ouest bat yam dans le prestigieux projet nof hapark
Бат-Ям, Израиль
от
$924,825
Вы просматриваете
Жилой квартал 3 pieces rehov hachmi bayt vagan
Иерусалим, Израиль
от
$768,075
Другие комплексы
Жилой квартал A louer 5 pieces dans la prestigieuse residence costa del sol a ashdod
Ашдод, Израиль
от
$2,539
Редко в аренду: превосходная 5-комнатная квартира, расположенная в одной из самых красивых резиденций Ашдода, в нескольких шагах от пляжа. Терраса с полным видом на море и доступом к бассейну в резиденции, для исключительной среды проживания. Квартира состоит из 4 спален, душевой, ванной и …
Жилой квартал Appartement 3 pieces
Нагария, Израиль
от
$376,200
УЧАСТНИК 3 УЧАСТИЯ Куартиен Эйн Сара пророчит Каньон Потенциал
Жилой квартал Vue sur la mer
Ашкелон, Израиль
от
$423,225
