  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Тель-Авив
  4. Жилой квартал 2 pieces a la vente super investissement

Жилой квартал 2 pieces a la vente super investissement

Тель-Авив, Израиль
от
$783,750
;
5
Оставить заявку
ID: 33680
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
Продается Рядом с Фришманом 2 штуки 36 м2 Второй этап Арендовать 5000 Рядом с пляжем 2 500 000 Нис

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Appartement luxueux avec vue sur la mer dans les yoo towers au parc tzameret
Тель-Авив, Израиль
от
$5,64 млн
Жилой квартал 5 pcs exceptionnel
Ашкелон, Израиль
от
$642,675
Жилой квартал Superbe 3 pieces en cours de tama rue bloch
Тель-Авив, Израиль
от
$1,35 млн
Жилой квартал A louer immeuble neuf entree debut janvier
Тель-Авив, Израиль
от
$4,389
Жилой квартал Haut standing appartement 4 pieces a ashdod
Ашдод, Израиль
от
$924,825
Вы просматриваете
Жилой квартал 2 pieces a la vente super investissement
Тель-Авив, Израиль
от
$783,750
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал A ne pas manquer bonne affaire calme grand neuf
Жилой квартал A ne pas manquer bonne affaire calme grand neuf
Жилой квартал A ne pas manquer bonne affaire calme grand neuf
Жилой квартал A ne pas manquer bonne affaire calme grand neuf
Жилой квартал A ne pas manquer bonne affaire calme grand neuf
Жилой квартал A ne pas manquer bonne affaire calme grand neuf
Жилой квартал A ne pas manquer bonne affaire calme grand neuf
Раанана, Израиль
от
$1,03 млн
Красивая квартира 118 м2 и терраса 9 м2. Парковка. ориентация юг/запад очень солнечная. Близкая школа Яхвне. Девять никогда не живут. Интересная цена, уступающая ходьбе за красивую поверхность. Очень большая гостиная. 2 ванные комнаты. Декадный вид на парк
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Rez de jardin face mer avec piscine privee
Жилой квартал Rez de jardin face mer avec piscine privee
Жилой квартал Rez de jardin face mer avec piscine privee
Жилой квартал Rez de jardin face mer avec piscine privee
Жилой квартал Rez de jardin face mer avec piscine privee
Показать все Жилой квартал Rez de jardin face mer avec piscine privee
Жилой квартал Rez de jardin face mer avec piscine privee
Ашкелон, Израиль
от
$1,13 млн
в городском округе, в роскошном здании с джакузи и сауной садовый фундамент, архитектор интерьера 5 штук, вид на море, частный бассейн исключительный
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Duplex penthouse a vendre a ashdod
Жилой квартал Duplex penthouse a vendre a ashdod
Жилой квартал Duplex penthouse a vendre a ashdod
Жилой квартал Duplex penthouse a vendre a ashdod
Жилой квартал Duplex penthouse a vendre a ashdod
Показать все Жилой квартал Duplex penthouse a vendre a ashdod
Жилой квартал Duplex penthouse a vendre a ashdod
Ашдод, Израиль
от
$1,10 млн
Пентхаус Duplex на продажу в Ашдоде: Большая гостиная и кухня с видом на террасу 18 м2, обращенную к парку, 2 спальни и ванная комната и туалет, на полу большая терраса, родительский номер с гардеробной и подвалом и парковкой дополняют эту собственность
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации