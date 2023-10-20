  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Иерусалим
  4. Жилой квартал Penthouse de reve dans un immeuble de luxe

Жилой квартал Penthouse de reve dans un immeuble de luxe

Иерусалим, Израиль
от
$2,66 млн
;
10
Оставить заявку
ID: 33831
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Grand 4 pieces a renover dans le centre de tel aviv au calme superbe opportunitee
Тель-Авив, Израиль
от
$1,41 млн
Жилой квартал Maison avec piscinecentre ville raanana
Раанана, Израиль
от
$9,405
Жилой квартал Vue sur la mer
Ашкелон, Израиль
от
$579,975
Жилой квартал Appartement tres spacieux a deux pas du kikar et de la plage
Нетания, Израиль
от
$752,400
Жилой квартал A vendre appartement 3 piEces au cOEur de neve tzedek
Тель-Авив, Израиль
от
$2,04 млн
Вы просматриваете
Жилой квартал Penthouse de reve dans un immeuble de luxe
Иерусалим, Израиль
от
$2,66 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал 3 pieces a vendre complet immeuble neuf ascenseur balcon parking cave
Жилой квартал 3 pieces a vendre complet immeuble neuf ascenseur balcon parking cave
Жилой квартал 3 pieces a vendre complet immeuble neuf ascenseur balcon parking cave
Жилой квартал 3 pieces a vendre complet immeuble neuf ascenseur balcon parking cave
Жилой квартал 3 pieces a vendre complet immeuble neuf ascenseur balcon parking cave
Жилой квартал 3 pieces a vendre complet immeuble neuf ascenseur balcon parking cave
Жилой квартал 3 pieces a vendre complet immeuble neuf ascenseur balcon parking cave
Тель-Авив, Израиль
от
$2,04 млн
На небольшой улице недалеко от Бограшова/Фришмана и есть пляж в новом здании, 3,5-комнатная квартира с жилой площадью 85 м2 с красивым балконом на уличной квартире с Мамадом, две спальни и дополнительная спальня (офис, детская спальня) симпатичная гостиная и балкон 3,5 штуки 85 м2 Балкон 2-…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Raanana est immeuble recent
Жилой квартал Raanana est immeuble recent
Жилой квартал Raanana est immeuble recent
Жилой квартал Raanana est immeuble recent
Жилой квартал Raanana est immeuble recent
Показать все Жилой квартал Raanana est immeuble recent
Жилой квартал Raanana est immeuble recent
Раанана, Израиль
от
$1,14 млн
Квартира из 4 комнат расположена на улице Макаби в Раанане. Новое здание. Парковка в подвале. 4 этажная терраса Soukka
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Magnifique 2 pieces en rez de jardin jardin privatif de 50 m
Жилой квартал Magnifique 2 pieces en rez de jardin jardin privatif de 50 m
Жилой квартал Magnifique 2 pieces en rez de jardin jardin privatif de 50 m
Бат-Ям, Израиль
от
$815,100
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации