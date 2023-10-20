Жилой квартал Luxueux proche de la mer vue sur la mer

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Пентхаус открытого моря, 5 комнат жилая площадь 175 кв. м
Балкон площадью около 70 м2 на уровне входа
Гостиная и кухонная зона прим. 75 м2
Верхний балкон прибл. 230 м2
Родительский люкс с балконом и встроенной броней
Высота потолка 3,20 метра
16 этаж из 16
Шкафы Boi интегрированы в комнаты
Подземная парковка
Подробнее и назначение в собственность по телефону 0546233343 Дэн Консультант по недвижимости
Местонахождение на карте
Ашкелон, Израиль
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг
