  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Ашкелон
  4. Жилой квартал A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence bonne affaire dans un bel immeuble en bon etat

Жилой квартал A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence bonne affaire dans un bel immeuble en bon etat

Ашкелон, Израиль
от
$429,777
02.04.2025
$429,777
04.02.2025
$423,963
24.12.2024
$425,493
;
4
Оставить заявку
Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 23494
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 02.04.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Южный округ
  • Район
    Ashkelon Subdistrict
  • Город
    Ашкелон

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
Neve ilan 4 номера в центре улицы Эли Коэн очень хорошее состояние

Местонахождение на карте

Ашкелон, Израиль

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Magnifique 3 pieces vue har abayit
Иерусалим, Израиль
от
$1,21 млн
Жилой квартал Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Ашкелон, Израиль
от
$519,665
Жилой квартал En plein centre ville de jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$814,610
Жилой квартал Calme particulier bon emplacement haut standing dans un immeuble neuf bel appartement
Ашкелон, Израиль
от
$528,092
Жилой квартал Appartement confortable de 2 pieces au coeur de jerusalem opportunite dinvestissement ideale jerusalem immobilier 026786595
Иерусалим, Израиль
от
$525,283
Вы просматриваете
Жилой квартал A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence bonne affaire dans un bel immeuble en bon etat
Ашкелон, Израиль
от
$429,777
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Жилой квартал Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Ашкелон, Израиль
от
$786,520
Барнеа 5 штук вложены и трансформируются с видом на море
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Appartement neuf 5 pieces 113m2 terrasse 12m2 bayit vegan jerusalem
Жилой квартал Appartement neuf 5 pieces 113m2 terrasse 12m2 bayit vegan jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$1,21 млн
Новая квартира, мебель 113м2 Байит Веган Иерусалим Работы не планируется 5 номеров 113м2 с террасой 12м2 на 1-м этаже в новом здании 7 этажей с 3 выставками. 2 года, расположен на улице Узиэль возле трамвая, магазинов, школ и парка. , Гостиная, столовая, кухня 4 спальни, включая одну спальню…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Bel appartement
Жилой квартал Bel appartement
Иерусалим, Израиль
от
$1,57 млн
Тихая и зеленая улица. Современные и просторные апартаменты. Лифт. 2 больших балкона сукка. парковка. Немедленный въезд
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации