  2. Израиль
  3. Нетания
  Жилой квартал A vendre appartement 4 pieces a kiryat sanz rue yehuda hanassi netanya

Жилой квартал A vendre appartement 4 pieces a kiryat sanz rue yehuda hanassi netanya

Нетания, Израиль
от
$771,210
;
9
ID: 33717
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Центральный округ
  • Район
    HaSharon Subdistrict
  • Город
    Нетания

О комплексе

Français Français
Улица Иегуда Ханасси, в востребованном районе Кирьят Санз в Нетании, в тихой и хорошо обслуживаемой жилой среде. 4-комнатная квартира с Mamad, площадью около 110 м2, расположена на 5 этаже на 6. Обновленное и усиленное здание в рамках недавно завершенного проекта TAMA 38. Единица, включенная в новые единицы после ТАМА (современные льготы). Сокка балкон 12 м2, 2 ванные комнаты, 2 туалета. Частная парковка, лифт, мусор, Арнона 1100 Район ценится за его семейную обстановку, магазины, синагоги, школы и транспорт. Цена: 2 460 000.

Местонахождение на карте

Нетания, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
