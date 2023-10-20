Жилой квартал A vendre appartement 4 pieces a kiryat sanz rue yehuda hanassi netanya

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Аналитические cookie-файлы
Помогают нам улучшить производительность сайта, ваш опыт использования сайта и сделать его более удобным для использования. Информация, которую собирают этот вид cookies агрегатируется и по этой причине анонимна. Применяются в целях предоставления статистических показателей использования сайта без идентификации пользователей.
Рекламные cookie-файлы
Позволяют нам снижать наши маркетинговые расходы и улучшать пользовательский опыт.
Сохранить
Realting.com использует файлы cookie для улучшения вашего взаимодействия с веб-сайтом. Вы можете настроить, какие файлы cookie будут сохраняться на вашем устройстве.
Узнать больше
Улица Иегуда Ханасси, в востребованном районе Кирьят Санз в Нетании, в тихой и хорошо обслуживаемой жилой среде.
4-комнатная квартира с Mamad, площадью около 110 м2, расположена на 5 этаже на 6.
Обновленное и усиленное здание в рамках недавно завершенного проекта TAMA 38.
Единица, включенная в новые единицы после ТАМА (современные льготы).
Сокка балкон 12 м2, 2 ванные комнаты, 2 туалета.
Частная парковка, лифт, мусор,
Арнона 1100
Район ценится за его семейную обстановку, магазины, синагоги, школы и транспорт.
Цена: 2 460 000.
Местонахождение на карте
Нетания, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг
Калькулятор ипотеки
Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Вернуть обратно