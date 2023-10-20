Жилой квартал A vendre appartement 4 pieces a kiryat sanz rue yehuda hanassi netanya

Улица Иегуда Ханасси, в востребованном районе Кирьят Санз в Нетании, в тихой и хорошо обслуживаемой жилой среде. 4-комнатная квартира с Mamad, площадью около 110 м2, расположена на 5 этаже на 6. Обновленное и усиленное здание в рамках недавно завершенного проекта TAMA 38. Единица, включенная в новые единицы после ТАМА (современные льготы). Сокка балкон 12 м2, 2 ванные комнаты, 2 туалета. Частная парковка, лифт, мусор, Арнона 1100 Район ценится за его семейную обстановку, магазины, синагоги, школы и транспорт. Цена: 2 460 000.