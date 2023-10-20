  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Раанана
  4. Жилой квартал Tres rare en centre ville de raanana piscinable

Жилой квартал Tres rare en centre ville de raanana piscinable

Раанана, Израиль
от
$2,31 млн
;
9
Оставить заявку
ID: 33389
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Центральный округ
  • Район
    Petah Tikva Subdistrict
  • Город
    Раанана

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
Хороший коттедж. 7 комнат. 3 ванные комнаты. Четыре туалета. Сад. Там можно построить бассейн. В очень тихом тупике. Рядом с Хашаронским колледжем и Лицей Островской.

Местонахождение на карте

Раанана, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Rare opportunite a ne surtout pas manquer dans le prestigieux et tres demande complex gindi tour 3 un 4 pieces balcon parking mamad a moins de 50000 nis le metre carre
Тель-Авив, Израиль
от
$1,19 млн
Жилой квартал Rez de jardin en duplex lesprit dune maison en ville 1042026
Раанана, Израиль
от
$4,734
Жилой квартал Terrain a vendre dans un emplacement ideal
Региональный совет Мате-Йехуда, Израиль
от
$3,14 млн
Жилой квартал Beit vagan kiriat yovel
Иерусалим, Израиль
от
$1,49 млн
Жилой квартал Neuf
Ашкелон, Израиль
от
$558,030
Вы просматриваете
Жилой квартал Tres rare en centre ville de raanana piscinable
Раанана, Израиль
от
$2,31 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Studio luxe pour une personne
Жилой квартал Studio luxe pour une personne
Жилой квартал Studio luxe pour une personne
Жилой квартал Studio luxe pour une personne
Жилой квартал Studio luxe pour une personne
Иерусалим, Израиль
от
$1,301
Роскошная студия для одного человека 1 штука с половиной 25 м. Площадь 1 балкон Первый этаж Полностью меблированный восстановленный Аренда включает в себя все расходы (арнона, вода, электричество и интернет). Исключительное предложение быстро воспользоваться
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Au coeur de jerusalem appartement 4 pieces a louer
Жилой квартал Au coeur de jerusalem appartement 4 pieces a louer
Жилой квартал Au coeur de jerusalem appartement 4 pieces a louer
Жилой квартал Au coeur de jerusalem appartement 4 pieces a louer
Жилой квартал Au coeur de jerusalem appartement 4 pieces a louer
Показать все Жилой квартал Au coeur de jerusalem appartement 4 pieces a louer
Жилой квартал Au coeur de jerusalem appartement 4 pieces a louer
Иерусалим, Израиль
от
$3,919
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал A louer superbe appartement de 4 pieces spacieux et lumineux avec vue directe sur la mer
Жилой квартал A louer superbe appartement de 4 pieces spacieux et lumineux avec vue directe sur la mer
Жилой квартал A louer superbe appartement de 4 pieces spacieux et lumineux avec vue directe sur la mer
Жилой квартал A louer superbe appartement de 4 pieces spacieux et lumineux avec vue directe sur la mer
Жилой квартал A louer superbe appartement de 4 pieces spacieux et lumineux avec vue directe sur la mer
Показать все Жилой квартал A louer superbe appartement de 4 pieces spacieux et lumineux avec vue directe sur la mer
Жилой квартал A louer superbe appartement de 4 pieces spacieux et lumineux avec vue directe sur la mer
Нетания, Израиль
от
$2,665
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации