  2. Израиль
  3. Ашкелон
  4. Жилой квартал Bonne affaire

Жилой квартал Bonne affaire

Ашкелон, Израиль
от
$501,600
;
10
ID: 33689
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Южный округ
  • Район
    Ashkelon Subdistrict
  • Город
    Ашкелон

О комплексе

Район Neve adarim 4 комнаты в новом здании просторные и светлые Очень хороший продукт для инвестиций или хапиотата

Местонахождение на карте

Ашкелон, Израиль
Образование
Продуктовые магазины
Досуг

