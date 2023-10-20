  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Тель-Авив
  Жилой квартал A vendre penthouse dexception 176m tel aviv rue shabazi

Жилой квартал A vendre penthouse dexception 176m tel aviv rue shabazi

Тель-Авив, Израиль
от
$6,27 млн
;
6
ID: 33714
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив

О комплексе

Исключительный и редкий пентхаус террасы площадью 176 м2 с крышей улицы Шабази площадью 32 м2 в самом сердце Неве Цедек! Нижний уровень: 3 комфортабельные спальни, в том числе мастер-люкс с частным балконом 5 м2, 2 современные ванные комнаты и небольшая интимная гостиная. Верхний уровень: превосходная крыша 32 м2, идеально подходит для моментов отдыха или приема, с беспрепятственным видом на Тель-Авив. В квартире также есть 2 частных парковочных места, что является исключительным преимуществом в этом историческом районе. Уникальная недвижимость, которая сочетает в себе современную роскошь и вечный шарм, идеально подходит для престижной резиденции или инвестиций в наследие в самом сердце Неве Цедек.

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

