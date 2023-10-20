  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Иерусалим
  4. Жилой квартал Affaire en or

Жилой квартал Affaire en or

Иерусалим, Израиль
от
$695,970
;
3
Оставить заявку
ID: 33470
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
Очень хорошо расположенная квартира на корме напротив Маколе Хорошее лето Продвинутый пинью бинуй (большой потенциал для выгоды) Очень быстро похвально

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль
Здравоохранение
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Appartement de 4 pieces 80m2 kyiriat hayovel jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$721,050
Жилой квартал Penthouse 4 pieces agamim
Ашкелон, Израиль
от
$617,595
Жилой квартал En plein centre ville de jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$909,150
Жилой квартал Bonne occasion a ne pas manquer
Ашкелон, Израиль
от
$1,82 млн
Жилой квартал Vue sur la mer
Ашкелон, Израиль
от
$579,975
Вы просматриваете
Жилой квартал Affaire en or
Иерусалим, Израиль
от
$695,970
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Rez de jardin neuf dans emplacement demande
Жилой квартал Rez de jardin neuf dans emplacement demande
Иерусалим, Израиль
от
$1,20 млн
В районе Кирьят-Йовель, граница Рамат-Дения, в 150 метрах от будущей линии Голомбского трамвая, недалеко от автомагистрали Бегин для выхода из города. У входа на улицу Авраама Штерена, в новом строящемся проекте с доставкой в течение 30 месяцев. В бутик-здании с вестибюлем и парковкой и лифт…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Superbe 4 pieces dans un immeuble neuf avec 2 parking cave mamad et cave a deux pas de kikar rabin et ben gurion
Жилой квартал Superbe 4 pieces dans un immeuble neuf avec 2 parking cave mamad et cave a deux pas de kikar rabin et ben gurion
Жилой квартал Superbe 4 pieces dans un immeuble neuf avec 2 parking cave mamad et cave a deux pas de kikar rabin et ben gurion
Тель-Авив, Израиль
от
$2,43 млн
Превосходная 4-комнатная квартира отремонтирована в престижном бутик-комплексе – Strok 7–9 (Компания «Нетанел» – поставка в первом квартале 2026 года) 102,5 м2 + балкон 14 м2 3-й этаж - всего 2 квартиры на этаж 3 Ориентация 2 подземных парковочных места + подвал Европейская прокуратура Высо…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Tres rare vrai grand jardin de 220 m2 en en centre ville
Жилой квартал Tres rare vrai grand jardin de 220 m2 en en centre ville
Раанана, Израиль
от
$1,78 млн
Квартира с большим садом - Западная экспозиция Расположен на улице с односторонним движением, одной из самых популярных в Раанане. Настоящий частный сад площадью 220 м2, с видом на запад, предлагает гарантированное солнце в течение всего дня. 5-комнатная квартира, включая мамочку, с прият…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации