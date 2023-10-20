  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Раанана
  4. Жилой квартал Belle maison en centre ville piscine

Жилой квартал Belle maison en centre ville piscine

Раанана, Израиль
от
$4,36 млн
;
5
Оставить заявку
ID: 33541
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Центральный округ
  • Район
    Petah Tikva Subdistrict
  • Город
    Раанана

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
Очень красивый дом с бассейном, расположенный в центре города Раанана. Хорошие преимущества. Тихая улица. 7 номеров, включая 3 люкса. очень большой подвал площадью 450 м2 жилой площади и 455 м2 земли. Парковка. .

Местонахождение на карте

Раанана, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Vue mer exceptionnelle
Ашкелон, Израиль
от
$498,465
Жилой квартал Au centre agreable bel appartement bonne affaire en bon etat
Ашкелон, Израиль
от
$460,845
Жилой квартал 3 pieces rehov hachmi bayt vagan
Иерусалим, Израиль
от
$768,075
Жилой квартал A vendre villa independante exceptionnelle a ashdod quartier youd zayin
Ашдод, Израиль
от
$2,35 млн
Жилой квартал Appartement 3 pieces
Нагария, Израиль
от
$376,200
Вы просматриваете
Жилой квартал Belle maison en centre ville piscine
Раанана, Израиль
от
$4,36 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Magnifique appartement meuble centre ville
Жилой квартал Magnifique appartement meuble centre ville
Жилой квартал Magnifique appartement meuble centre ville
Жилой квартал Magnifique appartement meuble centre ville
Жилой квартал Magnifique appartement meuble centre ville
Показать все Жилой квартал Magnifique appartement meuble centre ville
Жилой квартал Magnifique appartement meuble centre ville
Иерусалим, Израиль
от
$3,762
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Spacieux
Жилой квартал Spacieux
Жилой квартал Spacieux
Жилой квартал Spacieux
Жилой квартал Spacieux
Иерусалим, Израиль
от
$2,19 млн
Квартира на продажу в Баке, Бостанский район, 4-комнатная квартира в очаровательном здании на улице Бамбергер Просторный 114 м2, балкон Сукка, лифт Шаббат, 2 парковочных места, склад, мамад
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Bien agence
Жилой квартал Bien agence
Жилой квартал Bien agence
Жилой квартал Bien agence
Жилой квартал Bien agence
Жилой квартал Bien agence
Жилой квартал Bien agence
Ашкелон, Израиль
от
$548,625
????? Продается в Ашкелоне – Превосходная 4-комнатная квартира в Агамимском районе!???? ???? 8-й этаж??? Беспрепятственный вид???️ Просторный и яркий Отличная возможность в одном из самых востребованных районов города! ✅ 4 хорошо организованных ✅ Высокий пол с открытым и успокаивающим видом…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации