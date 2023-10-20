Жилой квартал Duplex 5 pieces a ein sara nahariya

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
В небольшом здании на улице Герцля в популярном районе Эйн-Сара в Нахарии
Дуплейс, как небольшая вилла, в том числе
* на первом этаже: светлая гостиная, 2 спальни с выходом на террасу
* Наверху: 2 просторных номера,
Мастер-люкс с душем и доступом к террасе около 20 м2
* Успокаивающий открытый вид
Рядом с яслями и школами и центром города
Идеальный союз между городом, семьей и качеством жизни
Местонахождение на карте
Нагария, Израиль
Продуктовые магазины
Досуг
