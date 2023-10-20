  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Нагария
  4. Жилой квартал Duplex 5 pieces a ein sara nahariya

Жилой квартал Duplex 5 pieces a ein sara nahariya

Нагария, Израиль
от
$564,300
;
12
Оставить заявку
ID: 33743
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Северный округ
  • Район
    Acre Subdistrict
  • Деревня
    Нагария

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
В небольшом здании на улице Герцля в популярном районе Эйн-Сара в Нахарии Дуплейс, как небольшая вилла, в том числе * на первом этаже: светлая гостиная, 2 спальни с выходом на террасу * Наверху: 2 просторных номера, Мастер-люкс с душем и доступом к террасе около 20 м2 * Успокаивающий открытый вид Рядом с яслями и школами и центром города Идеальный союз между городом, семьей и качеством жизни

Местонахождение на карте

Нагария, Израиль
Продуктовые магазины
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Villa immense et luxueuse a ashdod a 2 pas de la mer
Ашдод, Израиль
от
$3,92 млн
Жилой квартал Superbe 2 pieces remis a neuf ideal pour jeune couple
Иерусалим, Израиль
от
$1,411
Жилой квартал Bonne occasion
Ашдод, Израиль
от
$705,375
Жилой квартал Tres bonne affaire
Ашкелон, Израиль
от
$329,175
Жилой квартал Appartement neuf de 3 pieces 112m2 bayit vegan jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$1,22 млн
Вы просматриваете
Жилой квартал Duplex 5 pieces a ein sara nahariya
Нагария, Израиль
от
$564,300
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Vue sur la mer
Жилой квартал Vue sur la mer
Жилой квартал Vue sur la mer
Жилой квартал Vue sur la mer
Жилой квартал Vue sur la mer
Показать все Жилой квартал Vue sur la mer
Жилой квартал Vue sur la mer
Ашкелон, Израиль
от
$721,050
Великолепные 4 штуки Последнее здание в Барнеа переименованный промоутер вид с моря высокий
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Appartement 3 pieces de luxe spacieux avec une vue incroyable
Жилой квартал Appartement 3 pieces de luxe spacieux avec une vue incroyable
Жилой квартал Appartement 3 pieces de luxe spacieux avec une vue incroyable
Жилой квартал Appartement 3 pieces de luxe spacieux avec une vue incroyable
Жилой квартал Appartement 3 pieces de luxe spacieux avec une vue incroyable
Показать все Жилой квартал Appartement 3 pieces de luxe spacieux avec une vue incroyable
Жилой квартал Appartement 3 pieces de luxe spacieux avec une vue incroyable
Тель-Авив, Израиль
от
$3,29 млн
Продается - 3-комнатная квартира с видом на море Tour Frishman Площадь: 91 м2 + Терраса: 12 м2 Пол: 11-й, северо-восточная ориентация (вид на море) Части: • Просторная гостиная • Безопасная комната (Мамед) • Мастер-люкс с ванной комнатой Всего ванных комнат : 2 2 Парковка: Да Подвал: 12 м2 …
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Lapotheose a vendre a ashdod quotmarinaquot face a la mer
Жилой квартал Lapotheose a vendre a ashdod quotmarinaquot face a la mer
Жилой квартал Lapotheose a vendre a ashdod quotmarinaquot face a la mer
Жилой квартал Lapotheose a vendre a ashdod quotmarinaquot face a la mer
Жилой квартал Lapotheose a vendre a ashdod quotmarinaquot face a la mer
Показать все Жилой квартал Lapotheose a vendre a ashdod quotmarinaquot face a la mer
Жилой квартал Lapotheose a vendre a ashdod quotmarinaquot face a la mer
Ашдод, Израиль
от
$1,25 млн
Продается - Квартира 5 номеров, преобразованных в 4 номера в Marina d Расположенная в одном из самых востребованных мест в городе, эта пляжная квартира предлагает исключительную среду обитания. Полностью отреставрированный, он был переработан в 4 просторных номерах. Он включает в себя мама…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации