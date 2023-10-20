Жилой квартал Superbe 3 pieces etat neuf immeuble de 2015 au calme proche shenkin

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Продажа - Лев Хахангитир, Тель-Авив - Симтат Лаан
Откройте для себя эту очаровательную квартиру, расположенную в самом сердце Лев Ха
Симтат Лаан — редкая жемчужина: небольшой жилой переулок, сдержанный и спокойный, разыскиваемый ценителями. В нескольких шагах от больших оживленных улиц он предлагает абсолютное спокойствие, позволяя вам в полной мере наслаждаться городской жизнью. Район отличается своими недавними и очаровательными зданиями, интимными кафе, магазинами близости, зелеными насаждениями и безмятежной семейной атмосферой.
Характеристики собственности
Современное здание построено в 2015 году
Квартира 3 номера как новая, очень хорошо устроенная
Площадь поверхности около 68 м2 + солнечный балкон 6 м2
1-й этаж с лифтом
Три ориентации, очень яркие и хорошо вентилируемые
Тихая обстановка, теплая и гармоничная атмосфера
Безопасная комната (Safe Room)
Частная парковка зарегистрирована в Табу
Частный погреб, зарегистрированный в Табу – 2 м2
Кроме того: парковка зарезервирована для жителей переулка, редкое преимущество в центре Тель-Авива
Запрашиваемая цена: 4 890 000
Та же квартира на 3-м этаже также выставлена на продажу
Местонахождение на карте
Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг
Калькулятор ипотеки
Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Вернуть обратно