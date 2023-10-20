  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Тель-Авив
  4. Жилой квартал Superbe 3 pieces etat neuf immeuble de 2015 au calme proche shenkin

Жилой квартал Superbe 3 pieces etat neuf immeuble de 2015 au calme proche shenkin

Тель-Авив, Израиль
от
$1,53 млн
;
10
ID: 33730
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив

О комплексе

Продажа - Лев Хахангитир, Тель-Авив - Симтат Лаан Откройте для себя эту очаровательную квартиру, расположенную в самом сердце Лев Ха Симтат Лаан — редкая жемчужина: небольшой жилой переулок, сдержанный и спокойный, разыскиваемый ценителями. В нескольких шагах от больших оживленных улиц он предлагает абсолютное спокойствие, позволяя вам в полной мере наслаждаться городской жизнью. Район отличается своими недавними и очаровательными зданиями, интимными кафе, магазинами близости, зелеными насаждениями и безмятежной семейной атмосферой. Характеристики собственности Современное здание построено в 2015 году Квартира 3 номера как новая, очень хорошо устроенная Площадь поверхности около 68 м2 + солнечный балкон 6 м2 1-й этаж с лифтом Три ориентации, очень яркие и хорошо вентилируемые Тихая обстановка, теплая и гармоничная атмосфера Безопасная комната (Safe Room) Частная парковка зарегистрирована в Табу Частный погреб, зарегистрированный в Табу – 2 м2 Кроме того: парковка зарезервирована для жителей переулка, редкое преимущество в центре Тель-Авива Запрашиваемая цена: 4 890 000 Та же квартира на 3-м этаже также выставлена на продажу

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации