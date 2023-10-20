  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Герцлия
  4. Жилой квартал Super opportunite dernier terrain a vendre a hertzelya ayeroka

Жилой квартал Super opportunite dernier terrain a vendre a hertzelya ayeroka

Герцлия, Израиль
от
$2,66 млн
;
3
Оставить заявку
ID: 33479
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Герцлия

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
супер-оппортунистический Последняя земля для продажи в Hertzelya ayeroka. 560 м2 Частная земля очень хорошо расположен, недалеко от Раананы, школ, синагог, магазинов Возможность построить 2 коттеджа или большую виллу Не дай этой возможности пройти и позвони мне.

Местонахождение на карте

Герцлия, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Appartement a vendre a jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$893,475
Жилой квартал Penthouse de reve avec piscine
Иерусалим, Израиль
от
$2,41 млн
Жилой квартал 2 pieces aere et lumineux nord tlv 1 minute de la plage et du namal ben yehuda dizengoff super investissement loyer mensuel 7500 nis
Тель-Авив, Израиль
от
$830,775
Жилой квартал Penthouse a vendre a netania
Нетания, Израиль
от
$1,10 млн
Жилой квартал Au centre avec terrasse bonne affaire
Тель-Авив, Израиль
от
$940,500
Вы просматриваете
Жилой квартал Super opportunite dernier terrain a vendre a hertzelya ayeroka
Герцлия, Израиль
от
$2,66 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Propriete historique unique au coeur du quartier juif
Жилой квартал Propriete historique unique au coeur du quartier juif
Жилой квартал Propriete historique unique au coeur du quartier juif
Жилой квартал Propriete historique unique au coeur du quartier juif
Жилой квартал Propriete historique unique au coeur du quartier juif
Показать все Жилой квартал Propriete historique unique au coeur du quartier juif
Жилой квартал Propriete historique unique au coeur du quartier juif
Иерусалим, Израиль
от
$43,89 млн
Это объявление представляет собой замечательную возможность приобрести два независимых объекта недвижимости, расположенных в историческом еврейском квартале Иерусалима, всего в 600 метрах от Стены Плача. Эти резиденции предлагают необыкновенный вид на Старый город и Хар-Ха-Байт, сочетая экск…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Appartement tres spacieux a deux pas du kikar et de la plage
Жилой квартал Appartement tres spacieux a deux pas du kikar et de la plage
Жилой квартал Appartement tres spacieux a deux pas du kikar et de la plage
Жилой квартал Appartement tres spacieux a deux pas du kikar et de la plage
Жилой квартал Appartement tres spacieux a deux pas du kikar et de la plage
Показать все Жилой квартал Appartement tres spacieux a deux pas du kikar et de la plage
Жилой квартал Appartement tres spacieux a deux pas du kikar et de la plage
Нетания, Израиль
от
$752,400
Квартира с очень просторным, очень ясным и совершенно беспрепятственным видом Ситуэ находится в двух шагах от кикара и пляжа. Отличная квартира для жилья или инвестиций
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Appartement renove et lumineux a louer a arnona jerusalem immobilier 026786595
Жилой квартал Appartement renove et lumineux a louer a arnona jerusalem immobilier 026786595
Иерусалим, Израиль
от
$1,646
Для долгосрочной аренды в Арноне, Иерусалим, эта очаровательная полностью меблированная 2,5-комнатная квартира предлагает комфортную и тихую среду проживания в одном из самых востребованных жилых районов города. Поверхность около 50 м2, она состоит из яркой гостиной с открытой кухней с видом…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации