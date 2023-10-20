  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Ашдод
  4. Жилой квартал Haut standing appartement 4 pieces a ashdod

Жилой квартал Haut standing appartement 4 pieces a ashdod

Ашдод, Израиль
от
$924,825
;
6
Оставить заявку
ID: 33493
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Южный округ
  • Район
    Ashkelon Subdistrict
  • Город
    Ашдод

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
Квартира 4 номера на продажу в Ашдоде высокая стоянка, резиденция "Декель" у моря.

Местонахождение на карте

Ашдод, Израиль
Продуктовые магазины
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Super appartement neuf
Иерусалим, Израиль
от
$808,830
Жилой квартал Appartement 5 pieces 166m2 givat shaoul jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$1,94 млн
Жилой квартал 3 pieces lumineux kerem hatemanim geula gazoz beach shouk hacarmel rue calme et ensoleillee a 1 minute de la plage
Тель-Авив, Израиль
от
$1,13 млн
Жилой квартал Investi
Ашкелон, Израиль
от
$1,16 млн
Жилой квартал Immeuble luxueux tres beau 3 pieces meuble
Иерусалим, Израиль
от
$3,292
Вы просматриваете
Жилой квартал Haut standing appartement 4 pieces a ashdod
Ашдод, Израиль
от
$924,825
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Proche de la mer
Жилой квартал Proche de la mer
Жилой квартал Proche de la mer
Жилой квартал Proche de la mer
Жилой квартал Proche de la mer
Жилой квартал Proche de la mer
Ашкелон, Израиль
от
$1,19 млн
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Magnifique penthouse avec piscine au centre de tel aviv
Жилой квартал Magnifique penthouse avec piscine au centre de tel aviv
Жилой квартал Magnifique penthouse avec piscine au centre de tel aviv
Жилой квартал Magnifique penthouse avec piscine au centre de tel aviv
Жилой квартал Magnifique penthouse avec piscine au centre de tel aviv
Показать все Жилой квартал Magnifique penthouse avec piscine au centre de tel aviv
Жилой квартал Magnifique penthouse avec piscine au centre de tel aviv
Тель-Авив, Израиль
от
$6,58 млн
Этот пентхаус представляет собой высшую роскошь в Тель-Авиве, предлагая гармоничное сочетание изысканного дизайна и привилегированного местоположения. Расположенная на тихой улице недалеко от Кикар ХаМедина, эта резиденция предлагает легкий доступ к оживленным кафе, детским садам и первоклас…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Projet neuf kiryat hayovel jerusalem penthouse 4 pieces 156m2
Жилой квартал Projet neuf kiryat hayovel jerusalem penthouse 4 pieces 156m2
Жилой квартал Projet neuf kiryat hayovel jerusalem penthouse 4 pieces 156m2
Жилой квартал Projet neuf kiryat hayovel jerusalem penthouse 4 pieces 156m2
Жилой квартал Projet neuf kiryat hayovel jerusalem penthouse 4 pieces 156m2
Жилой квартал Projet neuf kiryat hayovel jerusalem penthouse 4 pieces 156m2
Иерусалим, Израиль
от
$1,94 млн
Пентхаус 4 номера 156м2 в новом проекте Кириат Хайовель Иерусалим Новый проект в Кирьят-Хайовеле, состоит из 2 зданий 20 этажей и 2 из 9 этажей 2026 год Существующие общественные пространства будут разработаны и преобразованы в зеленые зоны с новыми и широкими тротуарами, новый культурный …
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации