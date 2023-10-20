  1. Realting.com
  Израиль
  Ашдод
  Жилой квартал Villa de reve a ashdod en 1ere ligne face a la mer

Жилой квартал Villa de reve a ashdod en 1ere ligne face a la mer

Ашдод, Израиль
от
$3,14 млн
;
4
ID: 33497
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Южный округ
  • Район
    Ashkelon Subdistrict
  • Город
    Ашдод

О комплексе

Вилла мечты в Ашдоде на 1-й линии, обращенная к морю, никогда не жила В «Youd Zayin» независимая вилла на участке площадью 450 м2 (очень редко) площадью 320 м2 на 3 уровнях: - Под гостиной с ванной и туалетом -RDC, жилое пространство с огромными окнами, кухня, спальня "мамад", ванная комната, туалет -1-й этаж: 2 спальни, ванная комната, терраса и мастер-люкс с террасой с видом на море И, наконец, крыша, встроенная в террасу из солярия. Участок находится вокруг виллы с бассейном 3,80 м / 9 м мозаики Кондиционер VRF Черные алюминиевые окна

Местонахождение на карте

Ашдод, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
Процентная ставка
Процентная ставка
Сумма кредита
Сумма кредита
Срок
Срок
Ежемесячный платеж
Ежемесячный платеж
