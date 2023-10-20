Жилой квартал Villa de reve a ashdod en 1ere ligne face a la mer

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Аналитические cookie-файлы
Помогают нам улучшить производительность сайта, ваш опыт использования сайта и сделать его более удобным для использования. Информация, которую собирают этот вид cookies агрегатируется и по этой причине анонимна. Применяются в целях предоставления статистических показателей использования сайта без идентификации пользователей.
Рекламные cookie-файлы
Позволяют нам снижать наши маркетинговые расходы и улучшать пользовательский опыт.
Сохранить
Realting.com использует файлы cookie для улучшения вашего взаимодействия с веб-сайтом. Вы можете настроить, какие файлы cookie будут сохраняться на вашем устройстве.
Узнать больше
Вилла мечты в Ашдоде на 1-й линии, обращенная к морю, никогда не жила
В «Youd Zayin» независимая вилла на участке площадью 450 м2 (очень редко) площадью 320 м2 на 3 уровнях:
- Под гостиной с ванной и туалетом
-RDC, жилое пространство с огромными окнами, кухня, спальня "мамад", ванная комната, туалет
-1-й этаж: 2 спальни, ванная комната, терраса и мастер-люкс с террасой с видом на море
И, наконец, крыша, встроенная в террасу из солярия.
Участок находится вокруг виллы с бассейном 3,80 м / 9 м мозаики
Кондиционер VRF
Черные алюминиевые окна
Местонахождение на карте
Ашдод, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг
Калькулятор ипотеки
Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Вернуть обратно