  4. Жилой квартал Tres grand centre raanana immeuble recent

Раанана, Израиль
от
$1,09 млн
;
7
ID: 33476
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Центральный округ
  • Район
    Petah Tikva Subdistrict
  • Город
    Раанана

О комплексе

Français Français
Очень редко. Центр города Раанана. Улица имеет уникальное чувство, близкое ко всем товарам. Большой и просторный. Очень большая гостиная. Большие комнаты. Мамад. Парковка. Терраса 13 м2.

Местонахождение на карте

Раанана, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

