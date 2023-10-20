  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Ашкелон
  Жилой квартал Un magnifique rez de jardin face a la mer quartier marina

Жилой квартал Un magnifique rez de jardin face a la mer quartier marina

Ашкелон, Израиль
от
$1,33 млн
;
5
ID: 33701
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Южный округ
  • Район
    Ashkelon Subdistrict
  • Город
    Ашкелон

О комплексе

Garden Rez 5 номеров с 2 парковками и подвалом

Ашкелон, Израиль
