  2. Израиль
  3. Тель-Авив
  Жилой квартал 3 pieces a vendre complet immeuble neuf ascenseur balcon parking cave

Жилой квартал 3 pieces a vendre complet immeuble neuf ascenseur balcon parking cave

Тель-Авив, Израиль
от
$2,04 млн
;
6
ID: 33537
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив

О комплексе

На небольшой улице недалеко от Бограшова/Фришмана и есть пляж в новом здании, 3,5-комнатная квартира с жилой площадью 85 м2 с красивым балконом на уличной квартире с Мамадом, две спальни и дополнительная спальня (офис, детская спальня) симпатичная гостиная и балкон 3,5 штуки 85 м2 Балкон 2-й этаж лифт Парковка Мамад 2 ванные комнаты Пещера (6м2) 6.500.000

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
