Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement proche de la mer projet de qualite

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Аналитические cookie-файлы
Помогают нам улучшить производительность сайта, ваш опыт использования сайта и сделать его более удобным для использования. Информация, которую собирают этот вид cookies агрегатируется и по этой причине анонимна. Применяются в целях предоставления статистических показателей использования сайта без идентификации пользователей.
Рекламные cookie-файлы
Позволяют нам снижать наши маркетинговые расходы и улучшать пользовательский опыт.
Сохранить
Realting.com использует файлы cookie для улучшения вашего взаимодействия с веб-сайтом. Вы можете настроить, какие файлы cookie будут сохраняться на вашем устройстве.
Узнать больше
TAMA IMMOBILARY ПРОЕКТ 38 - БАТ ЯМ
Живите недалеко от моря, на одной из самых востребованных улиц Бат-Яма: Ha'Atsmaout Street.
Проект уже хорошо проработан, поставка запланирована на июнь 2026 года
Полученные разрешения на строительство
Полная банковская гарантия
Привилегированное расположение: элегантная и тихая улица, недалеко от моря, с четким видом на зеленый парк, спускающийся к пляжу
Товары, предлагаемые в проекте:
Товары доступны
Квартира 20 – 3-й этаж
77 м2 + терраса 20 м2 - 3 комнаты - Из
Квартира 21 – 5 этаж
69 м2 + терраса 14 м2 - 3 комнаты - от 2,290,000
Квартира 25 – 5 этаж
77 м2 + терраса 20 м2 - 3 комнаты - Из
Квартира 26 – 5 этаж
69 м2 + терраса 14 м2 - 3 комнаты - Из
Мини-Пентхаус 28 – 6 этаж
118 м2 + терраса 85 м2 - 5 комнат - от 4 380 000
Все квартиры имеют мамочки
Исключительные условия оплаты