  2. Израиль
  3. Бат-Ям
  Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement proche de la mer projet de qualite

Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement proche de la mer projet de qualite

Бат-Ям, Израиль
ID: 28019
Дата обновления: 17.09.2025

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Бат-Ям

О комплексе

TAMA IMMOBILARY ПРОЕКТ 38 - БАТ ЯМ Живите недалеко от моря, на одной из самых востребованных улиц Бат-Яма: Ha'Atsmaout Street. Проект уже хорошо проработан, поставка запланирована на июнь 2026 года Полученные разрешения на строительство Полная банковская гарантия Привилегированное расположение: элегантная и тихая улица, недалеко от моря, с четким видом на зеленый парк, спускающийся к пляжу Товары, предлагаемые в проекте: Товары доступны Квартира 20 – 3-й этаж 77 м2 + терраса 20 м2 - 3 комнаты - Из Квартира 21 – 5 этаж 69 м2 + терраса 14 м2 - 3 комнаты - от 2,290,000 Квартира 25 – 5 этаж 77 м2 + терраса 20 м2 - 3 комнаты - Из Квартира 26 – 5 этаж 69 м2 + терраса 14 м2 - 3 комнаты - Из Мини-Пентхаус 28 – 6 этаж 118 м2 + терраса 85 м2 - 5 комнат - от 4 380 000 Все квартиры имеют мамочки Исключительные условия оплаты

Местонахождение на карте

Бат-Ям, Израиль
