  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Иерусалим
  4. Жилой квартал Espaces de stockage souterrains

Жилой квартал Espaces de stockage souterrains

Иерусалим, Израиль
от
$1,545
;
4
Оставить заявку
Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 25801
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 19.05.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
Расположен на престижной улице Кинг-Дэвид, в аутентичном, пасторальном и тихом жилом комплексе. Доступны подземные хранилища. Общая площадь 110 м2, делимая или в аренду в полном объеме. Цена: 50 ILS за квадратный метр. Цена + НДС

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Bon emplacement
Нетания, Израиль
от
$94,102
Жилой квартал Immeuble tres luxueux
Иерусалим, Израиль
от
$3,54 млн
Жилой квартал Spacieux
Иерусалим, Израиль
от
$2,75 млн
Жилой квартал Dans un immeuble neuf
Иерусалим, Израиль
от
$1,545
Жилой квартал Jerusalem har homa
Иерусалим, Израиль
от
$744,385
Вы просматриваете
Жилой квартал Espaces de stockage souterrains
Иерусалим, Израиль
от
$1,545
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Magnifique 4 pieces
Жилой квартал Magnifique 4 pieces
Хариш, Израиль
от
$463,485
МАГНИФИЧЕСКИЕ 4 ПОЛЯ В РЕЦЕНТНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ Исключительный панорамический просмотр. Большие ужасы. Большой китчен. 15 минут на море Хадеры. Парковка и пещера
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Haut standing
Жилой квартал Haut standing
Иерусалим, Израиль
от
$2,81 млн
Лицом к Баке - Роскошный пентхаус, здание магазина, лифт, терраса / сукка 60 м2, вид на старый город, очень тихая улица, инвестированный
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Bonne affaire
Жилой квартал Bonne affaire
Иерусалим, Израиль
от
$674,160
Хорошая инвестиция 3 штуки Соглашение о полном сносе и реконструкции
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации