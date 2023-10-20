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Жилой квартал Ideal investissement 3 pieces renove

Иерусалим, Израиль
от
$862,363
;
6
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ID: 25254
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 02.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим

О комплексе

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Единственная возможность быть принятым! Продажа Иерусалимского района Бейт Акерем Небольшое здание в тихом и живописном районе, недалеко от трамвая 3 штуки 65м2 полностью отремонтированный современный, просторный, яркий и очень приятный Большая гостиная Кондиционер В процессе Pinouy Binouy очень продвинутый, с известным промоутером, чтобы получить : новую квартиру в высококлассном проекте: 4 номера ~90м2 + балкон, парковка и подвал

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль

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Жилой квартал Ideal investissement 3 pieces renove
Иерусалим, Израиль
от
$862,363
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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