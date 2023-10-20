Жилой квартал Ideal investissement 3 pieces renove

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Продажа Иерусалимского района Бейт Акерем
Небольшое здание в тихом и живописном районе, недалеко от трамвая
3 штуки 65м2
полностью отремонтированный современный, просторный, яркий и очень приятный
Большая гостиная
Кондиционер
В процессе Pinouy Binouy очень продвинутый, с известным промоутером, чтобы получить : новую квартиру в высококлассном проекте:
4 номера ~90м2 + балкон, парковка и подвал
Местонахождение на карте
Иерусалим, Израиль
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В самом сердце Нетании, в 7 минутах ходьбы от Кикара
тихая и зеленая улица, недавно построенная
Хорошее лобби.
5 очень просторных номеров с 2 ванными комнатами и 3 туалетами красивый мастер люкс очень приятная солнечная гостиная + терраса 18 м2 .+ 1 парковочное место
БЖ
Ищете новый дом очень высокого положения с красивой квартирой из двух независимых комнат?
Продается в Эфраимском районе Хадеры дом из 5 комнат, преобразованный в 4 комнаты, полностью отремонтированные.
Дом площадью 145 м2 состоит из:
- превосходная кухня с центральным островом,
- исключ…