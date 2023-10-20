Жилой квартал Immeuble a louer en plein centre ville

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В аренду предлагается 64 квартиры:
Студии
Квартиры 2 комнаты
Квартиры 3 комнаты
Коллективное убежище (Мамад)
Апартаменты меблированы и оборудованы, чтобы обеспечить максимальный комфорт.
Планируется:
Полностью оборудованный спортзал
Общие рабочие пространства
Возможность парковки
Местонахождение на карте
Иерусалим, Израиль
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Добро пожаловать в Эйн-Хаям, недавний район, расположенный на краю великолепного заповедника Хадера, с захватывающими дух видами с тонами зеленого и бирюзового цветов.
Эта квартира расположена на второй линии района Эйн-Хаям, на полпути между Тель-Авивом и Хайфой.
В роскошном здании есть вел…
В центре города Иерусалима в новом районе Кириат Алехум 2 минуты ходьбы от города кино.
лицом к ган-сейверу, очень красивые 3 комнаты 89 м2 с балконом; прекрасный вид, очень красивое пребывание, наполненное солнцем
2 ванные комнаты,
Подвал и бесплатная парковка