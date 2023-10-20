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Жилой квартал Immeuble a louer en plein centre ville

Иерусалим, Израиль
от
$151,686
02.04.2025
$151,686
17.02.2025
$152,118
09.01.2025
$148,338
;
8
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ID: 24465
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим

О комплексе

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В аренду предлагается 64 квартиры: Студии Квартиры 2 комнаты Квартиры 3 комнаты Коллективное убежище (Мамад) Апартаменты меблированы и оборудованы, чтобы обеспечить максимальный комфорт. Планируется: Полностью оборудованный спортзал Общие рабочие пространства Возможность парковки

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль

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Жилой квартал Immeuble a louer en plein centre ville
Иерусалим, Израиль
от
$151,686
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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