Жилой квартал Maison arabe au coeur de baka

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В самом сердце Баки тихий и пасторальный, арабский дом + возможность построить 250 м2, огромный сад (примерно 700 м2), полностью отремонтированный, напольное отопление + кондиционер, большая парковка, 5 ванных комнат, 5 туалетов, зеленый
Местонахождение на карте
Иерусалим, Израиль
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В самом сердце кареты Рамат, рядом с Байитом веганом и Холиландом.
Полуотдельный дом 6 комнат 350 м2 отремонтирован с отличным вкусом, терраса 110 м2, огромные внутренние и внешние пространства, очень большая гостиная, мастер-люкс более 70 м2 с ванной комнатой и гардеробной, отдельная кухня,…
На улице Нахалат Беньямин, в двух шагах от улицы Калишер, в 5 минутах ходьбы от Неве Цедек, величественное здание класса с красивыми высокими потолками,
3 комнаты 60м2 с балконом,
1-й этаж (как 2-й этаж)
лифт,
Миклат