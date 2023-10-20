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Жилой квартал Maison arabe au coeur de baka

Иерусалим, Израиль
от
$11,00 млн
;
5
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ID: 24059
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 02.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим

О комплексе

Перевод
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В самом сердце Баки тихий и пасторальный, арабский дом + возможность построить 250 м2, огромный сад (примерно 700 м2), полностью отремонтированный, напольное отопление + кондиционер, большая парковка, 5 ванных комнат, 5 туалетов, зеленый

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль

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Жилой квартал Maison arabe au coeur de baka
Иерусалим, Израиль
от
$11,00 млн
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