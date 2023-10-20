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Жилой квартал Appartement a vendre a jerusalem

Иерусалим, Израиль
от
$1,85 млн
27.04.2025
$1,85 млн
07.03.2025
$1,88 млн
15.02.2025
$1,89 млн
06.01.2025
$1,84 млн
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10
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ID: 24354
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 27.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим

О комплексе

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Rue Reuven Квартира из 5 больших комнат Заявление девять 113 квадратных метров Балкон 12 квадратных метров Новое здание Субботний лифт стоянка безопасный склад блестящий

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль

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Жилой квартал Appartement a vendre a jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$1,85 млн
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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