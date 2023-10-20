Жилой квартал Une maison familiale moderne et lumineuse de 200 m

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БЖ
Французскоязычный отдел RE/MAX Hadera представляет Вам эксклюзивно на продажу, новый и просторный дом!
Расположен в самом сердце тихого и востребованного района Неве Хаим, на улице Игал Алон.
Его характеристики:
✅ Дом из 7 комнат,
✅ Площадь 200 м2 на 3 уровнях,
✅ Земля 290 м2,
✅ 3 родительские комнаты, по одной на каждом этаже,
✅ 4 ванные комнаты, 5 туалетов,
✅ В тихом и приятном районе, недалеко от школ, автомагистралей 2 и 4,
✅ В 5 минутах езды от коммерческой деревни Мул Ха-Хоф и в 10 минутах от моря!
Дом, в котором вам нужно будет только разместить чемоданы и прикоснуться к ним!
Beezrat Hashem Beya'had OuBeSimha Nenatsea х
Местонахождение на карте
Хадера, Израиль
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Красивая 5-комнатная семейная квартира в самом сердце Неве Земер светлая и просторная.
Очень хорошие объемы и очень хорошая высота под потолком.
Терраса 20 м2..
1 родительский люкс и 1 младший люкс.
2 парковочных места и 1 подвал
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БЖ
RE/MAX Hadera представляет эксклюзивную 5-комнатную квартиру в центре города, в знаменитом проекте Viva.
Эта уникальная квартира площадью около 170 м2 на 12 этаже имеет большую террасу площадью 38 м2, с потрясающим видом и состоит из:
- из американской кухни,
- современная гостиная,
- 4 …
Это уникальное место, расположенное на Западной Уолл-Сквер в самом сердце еврейского квартала Иерусалима, представляет собой, спустя 2500 лет!, исключительную возможность для недвижимости с глубоким историческим и религиозным значением. Его непревзойденная близость к Западной Уолл-Сквер, все…