Жилой квартал Une maison familiale moderne et lumineuse de 200 m

БЖ Французскоязычный отдел RE/MAX Hadera представляет Вам эксклюзивно на продажу, новый и просторный дом! Расположен в самом сердце тихого и востребованного района Неве Хаим, на улице Игал Алон. Его характеристики: ✅ Дом из 7 комнат, ✅ Площадь 200 м2 на 3 уровнях, ✅ Земля 290 м2, ✅ 3 родительские комнаты, по одной на каждом этаже, ✅ 4 ванные комнаты, 5 туалетов, ✅ В тихом и приятном районе, недалеко от школ, автомагистралей 2 и 4, ✅ В 5 минутах езды от коммерческой деревни Мул Ха-Хоф и в 10 минутах от моря! Дом, в котором вам нужно будет только разместить чемоданы и прикоснуться к ним! Beezrat Hashem Beya'had OuBeSimha Nenatsea х