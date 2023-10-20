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  4. Жилой квартал Une maison familiale moderne et lumineuse de 200 m

Жилой квартал Une maison familiale moderne et lumineuse de 200 m

Хадера, Израиль
от
$1,14 млн
02.04.2025
$1,14 млн
25.02.2025
$1,14 млн
05.02.2025
$1,12 млн
01.01.2025
$1,13 млн
;
8
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ID: 24000
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 02.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Хайфский округ
  • Район
    Hadera Subdistrict
  • Город
    Хадера

О комплексе

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БЖ Французскоязычный отдел RE/MAX Hadera представляет Вам эксклюзивно на продажу, новый и просторный дом! Расположен в самом сердце тихого и востребованного района Неве Хаим, на улице Игал Алон. Его характеристики: ✅ Дом из 7 комнат, ✅ Площадь 200 м2 на 3 уровнях, ✅ Земля 290 м2, ✅ 3 родительские комнаты, по одной на каждом этаже, ✅ 4 ванные комнаты, 5 туалетов, ✅ В тихом и приятном районе, недалеко от школ, автомагистралей 2 и 4, ✅ В 5 минутах езды от коммерческой деревни Мул Ха-Хоф и в 10 минутах от моря! Дом, в котором вам нужно будет только разместить чемоданы и прикоснуться к ним! Beezrat Hashem Beya'had OuBeSimha Nenatsea х

Местонахождение на карте

Хадера, Израиль

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Жилой квартал Une maison familiale moderne et lumineuse de 200 m
Хадера, Израиль
от
$1,14 млн
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