  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Иерусалим
  4. Жилой квартал Dans un immeuble neuf

Жилой квартал Dans un immeuble neuf

Иерусалим, Израиль
от
$702,250
02.04.2025
$702,250
26.02.2025
$705,000
25.02.2025
$704,250
05.02.2025
$692,750
;
6
Оставить заявку
Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 24830
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 02.04.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
Продается на KIRIAT YOVEL - Новое здание, Appart 3 ПК, 76 м2, полностью отремонтировано, 5-й этаж с лифтом, 2 террасы (включая сукку), подвал, кондиционер.

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Superbe propriete familiale avec piscine pour un budget raisonnable dans l une des plus belles regions d israel
Ор Акива, Израиль
от
$1,63 млн
Жилой квартал Appartement entierement renove de 4 pieces 84m2 - ramot alef jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$842,700
Жилой квартал Penthouse neuf de 5 pieces 156m2 terrasse 41m2 kiriat yovel jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$1,74 млн
Жилой квартал Bon emplacement
Нетания, Израиль
от
$94,102
Жилой квартал A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence bonne affaire dans un bel immeuble en bon etat
Ашкелон, Израиль
от
$429,777
Вы просматриваете
Жилой квартал Dans un immeuble neuf
Иерусалим, Израиль
от
$702,250
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Appartement confortable de 2 pieces au coeur de jerusalem opportunite dinvestissement ideale jerusalem immobilier 026786595
Жилой квартал Appartement confortable de 2 pieces au coeur de jerusalem opportunite dinvestissement ideale jerusalem immobilier 026786595
Иерусалим, Израиль
от
$525,283
Расположенная на очаровательной пешеходной улице в оживленном центре Иерусалима, эта квартира площадью 40 квадратных метров с 1 спальней предлагает непревзойденный комфорт и очарование. Всего в 10 шагах от уровня улицы и в 20 минутах ходьбы от Старого города и Западной стены, эта квартира ид…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Appartement renove de 3 pieces superficie 88m2 - bayit vegan jerusalem
Жилой квартал Appartement renove de 3 pieces superficie 88m2 - bayit vegan jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$1,07 млн
Отремонтированная 3-комнатная квартира, площадь 88 м2 - Байит Веган Иерусалим На 1-м этаже с красивой террасой 50м2 2 спальни, гостиная, столовая кухня 1 ванная комната, 1 душ, 2 wc Кондиционер, Shemech Doud, гриль, электрические жалюзи, бронированные двери 1 парковка лифта, доступ для инвал…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Avec terrasse bel appartement dans un bel immeuble
Жилой квартал Avec terrasse bel appartement dans un bel immeuble
Герцлия, Израиль
от
$1,15 млн
Эксклюзив для Герцлии! Прекрасная 5-комнатная квартира на продажу??? Расположение: улица Хахашарон, Герцлия Площадь: 125 м2 + терраса Сукка 15 м2 Здание: современное, построено в 2021 году Парковочное пространство Цена: 4 290 000 Ищете идеальный дом в Герцлии? Эта эксклюзивная 5-комнатная …
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации