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Жилой квартал Dans rue calme dans un immeuble neuf

Иерусалим, Израиль
от
$1,26 млн
02.03.2025
$1,26 млн
10.02.2025
$1,25 млн
01.01.2025
$1,25 млн
;
8
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ID: 24041
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 02.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим

О комплексе

Перевод
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В самом сердце Мошавы в здании нового характера, большой входной зал, новая квартира, парковка, 3 воздушных направления, балкон сукка, подходящий для инвалидов, непосредственный вход

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль

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Жилой квартал Dans rue calme dans un immeuble neuf
Иерусалим, Израиль
от
$1,26 млн
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