Жилой квартал Une magnifique maison vous n avez plus qu a choisir les finitions avec le promoteur

БЖ Невероятный новый дом, Белый дом, в жилом районе Бейт-Элиэзер! RE/MAX Hadera представляет вам исключительно дом, за исключением 6 комнат в конце строительства! Он расположен в новом жилом районе Бейт-Элиэзер, к востоку от Хадеры, недалеко от шоссе 6, синагоги, удобства. Характеристики: Дом из 6 комнат (5 спален, включая мастер-люкс и безопасную комнату), - 200 м2 жилой площади, разбросанной по 2 уровням; - участок площадью 400 м2 с возможностью строительства бассейна, - приятные объемы с большими отверстиями, - Красивый мастер-люкс, предназначенный для абсолютного комфорта, - 2 частных парковочных места. Основные моменты: - Вы можете настроить отделку: выбрать кухню и кондиционер в соответствии с вашими вкусами. - Тихий жилой район, но также недалеко от шоссе 6, район Парк, будущий железнодорожный вокзал, клуб Холмс-плейс, - очень высокий стоячий дом с возможностью тесно сотрудничать с застройщиком, чтобы доработать детали по своему вкусу; Доставка запланирована на лето 2025 года, что позволяет планировать проживание. Живите в этом пастырском доме, живя в мирной и зеленой среде, где встречаются природа и современность! БЕЗРАТ ХАХЕМ БЕЯ