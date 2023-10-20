Жилой квартал Une magnifique maison vous n avez plus qu a choisir les finitions avec le promoteur

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БЖ
Невероятный новый дом, Белый дом, в жилом районе Бейт-Элиэзер!
RE/MAX Hadera представляет вам исключительно дом, за исключением 6 комнат в конце строительства!
Он расположен в новом жилом районе Бейт-Элиэзер, к востоку от Хадеры, недалеко от шоссе 6, синагоги, удобства.
Характеристики:
Дом из 6 комнат (5 спален, включая мастер-люкс и безопасную комнату),
- 200 м2 жилой площади, разбросанной по 2 уровням;
- участок площадью 400 м2 с возможностью строительства бассейна,
- приятные объемы с большими отверстиями,
- Красивый мастер-люкс, предназначенный для абсолютного комфорта,
- 2 частных парковочных места.
Основные моменты:
- Вы можете настроить отделку: выбрать кухню и кондиционер в соответствии с вашими вкусами.
- Тихий жилой район, но также недалеко от шоссе 6, район Парк, будущий железнодорожный вокзал, клуб Холмс-плейс,
- очень высокий стоячий дом с возможностью тесно сотрудничать с застройщиком, чтобы доработать детали по своему вкусу;
Доставка запланирована на лето 2025 года, что позволяет планировать проживание.
Живите в этом пастырском доме, живя в мирной и зеленой среде, где встречаются природа и современность!
БЕЗРАТ ХАХЕМ БЕЯ
Местонахождение на карте
Хадера, Израиль
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Роскошь и уникальный дуплекс, 515 квадратных метров нетто (около 1000 квадратных метров брутто). 6 спален, 6 ванных. Входной уровень: 76 квадратных метров парковки, 2 склада и зона обслуживания бассейна Развлекательный уровень: примерно 300 квадратных метров с бассейном с подогревом, джакузи…