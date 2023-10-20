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  4. Жилой квартал Une magnifique maison vous n avez plus qu a choisir les finitions avec le promoteur

Жилой квартал Une magnifique maison vous n avez plus qu a choisir les finitions avec le promoteur

Хадера, Израиль
от
$1,39 млн
01.03.2025
$1,39 млн
10.02.2025
$1,37 млн
08.01.2025
$1,36 млн
23.12.2024
$1,38 млн
;
3
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ID: 23437
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 02.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Хайфский округ
  • Район
    Hadera Subdistrict
  • Город
    Хадера

О комплексе

Перевод
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БЖ Невероятный новый дом, Белый дом, в жилом районе Бейт-Элиэзер! RE/MAX Hadera представляет вам исключительно дом, за исключением 6 комнат в конце строительства! Он расположен в новом жилом районе Бейт-Элиэзер, к востоку от Хадеры, недалеко от шоссе 6, синагоги, удобства. Характеристики: Дом из 6 комнат (5 спален, включая мастер-люкс и безопасную комнату), - 200 м2 жилой площади, разбросанной по 2 уровням; - участок площадью 400 м2 с возможностью строительства бассейна, - приятные объемы с большими отверстиями, - Красивый мастер-люкс, предназначенный для абсолютного комфорта, - 2 частных парковочных места. Основные моменты: - Вы можете настроить отделку: выбрать кухню и кондиционер в соответствии с вашими вкусами. - Тихий жилой район, но также недалеко от шоссе 6, район Парк, будущий железнодорожный вокзал, клуб Холмс-плейс, - очень высокий стоячий дом с возможностью тесно сотрудничать с застройщиком, чтобы доработать детали по своему вкусу; Доставка запланирована на лето 2025 года, что позволяет планировать проживание. Живите в этом пастырском доме, живя в мирной и зеленой среде, где встречаются природа и современность! БЕЗРАТ ХАХЕМ БЕЯ

Местонахождение на карте

Хадера, Израиль

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Жилой квартал Une magnifique maison vous n avez plus qu a choisir les finitions avec le promoteur
Хадера, Израиль
от
$1,39 млн
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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