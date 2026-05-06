Жилой квартал Villa de haut standing a kadima

Кадима, Израиль
$6,00 млн
Дата обновления: 01.06.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Центральный округ
  • Район
    HaSharon Subdistrict
  • Деревня
    Кадима
  • Адрес
    Ханкин

О комплексе

Апартаменты в Кадиме Частный комплекс из 16 коттеджей очень высокого положения В самом сердце Кадимы, одного из самых востребованных и качественных мест Шэрон, открывается эксклюзивный проект, состоящий всего из 16 престижных коттеджей. Кадима соблазняет своей исключительной жизненной средой, сочетающей в себе жилое спокойствие, зеленую среду и непосредственную близость к основным дорогам в центре Израиля. Кадима, известная своим качественным населением, высококлассными школами и семейной атмосферой, в настоящее время является одним из самых популярных адресов для семей, желающих насладиться высококлассной жизненной средой, оставаясь в нескольких минутах от Нетании, Раананы, Герцлии и Тель-Авива. Этот проект осуществляется признанным строителем, специалистом по строительству престижных вилл, пользующимся солидной репутацией за качество своих достижений, безупречную отделку и внимание к деталям. Виллы, предназначенные для абсолютного комфорта Каждая вилла была разработана, чтобы предложить щедрые объемы, идеальную функциональность и особенно высокий уровень услуг. Подвалы: Независимое пространство идеально подходит для студии * Салон * Камера * Много удобств (офис, игровая комната, независимое размещение, гостевое пространство) Первый этаж: Большая светлая гостиная Современная американская кухня * Прямой доступ в частный сад * Частный бассейн Элегантные и функциональные приемные помещения Пол: * 4 просторных номера * Высококлассный родительский люкс * Современные ванные комнаты Оптимальный комфорт для всей семьи Высокие постоянные услуги Виллы получат выгоду от благородных материалов, современных удобств и отделки премиум-класса, которые соответствуют самым требовательным стандартам израильского рынка недвижимости. Расписание * Начало работы: сентябрь 2026 * Продолжительность строительства: 24 месяца * Ожидаемая поставка: сентябрь 2028 Редкий проект, нацеленный на клиентов, ищущих эксклюзивность, пространство и качество жизни в одном из самых востребованных секторов Шарона.

Жилой квартал Bien dexception face a la mer et a la plage de lhotel hilton penthouse unique avec rooftop et piscine privee
Продается, на старом севере Тель-Авива, в нескольких шагах от моря и пляжа Хилтон, исключительный пентхаус очень высокого положения с потрясающим видом на море. С площадью около 300 м2 (дуплекс), расширенный на 178 м2 террас, этот очень редкий предлагает впечатляющие объемы и уникальный живо…
Новый проект 4 зданий 10 и 12 этажей с квартирами от 3 до 6 комнат. Расположенный в районе Катамоним, недалеко от Катамона Хайешана, в 5 минутах ходьбы от улицы Рэйчел Имену, недалеко от кафе и ресторанов улицы Эмек Рефаим, в 5 минутах ходьбы от центра города и известных учебных заведений. Т…
Почти новая 3-комнатная квартира в Кирьят Моче, недалеко от строящегося трамвайного вокзала, на втором этаже небольшого недавнего здания с лифтом. Два сокковых балкона, тройная выставка, мамочка. Отличная изоляция, напольное отопление и порошковая хема. Крытая парковка и доступность являются…
Как повлиял вооружённый конфликт с Ираном на страновые риски Израиля и ОАЭ
06.05.2026
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
