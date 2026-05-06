Жилой квартал Centre ville face au parc pour famille religieuse

Особенно подходит для религиозной семьи, эта 5-комнатная квартира, расположенная на улице Опстерленд, предлагает 130 м2 жилой площади, а также террасу Соукка площадью 12 м2 с открытым видом на небольшой парк. Расположенная на 4-м этаже, квартира имеет приятную и зеленую среду в самом центре города. ✔️ Двойная раковина ✔️ 2 печи ✔️ Терраса Соукка ✔️ Открытый вид ✔️ 1 парковка ✔️ Миклат на первом этаже ✔️ Рядом синагоги, школы и удобства Удобная и функциональная квартира, идеально подходящая для приятной семейной жизни в востребованном районе Раанана.