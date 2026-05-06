Жилой квартал Centre ville face au parc pour famille religieuse

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Особенно подходит для религиозной семьи, эта 5-комнатная квартира, расположенная на улице Опстерленд, предлагает 130 м2 жилой площади, а также террасу Соукка площадью 12 м2 с открытым видом на небольшой парк.
Расположенная на 4-м этаже, квартира имеет приятную и зеленую среду в самом центре города.
✔️ Двойная раковина
✔️ 2 печи
✔️ Терраса Соукка
✔️ Открытый вид
✔️ 1 парковка
✔️ Миклат на первом этаже
✔️ Рядом синагоги, школы и удобства
Удобная и функциональная квартира, идеально подходящая для приятной семейной жизни в востребованном районе Раанана.
Местонахождение на карте
Раанана, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг
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