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Жилой квартал Centre ville face au parc pour famille religieuse

Раанана, Израиль
от
$8,800
;
5
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ID: 37941
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 04.06.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Центральный округ
  • Район
    Petah Tikva Subdistrict
  • Город
    Раанана
  • Адрес
    HaBanim

О комплексе

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Особенно подходит для религиозной семьи, эта 5-комнатная квартира, расположенная на улице Опстерленд, предлагает 130 м2 жилой площади, а также террасу Соукка площадью 12 м2 с открытым видом на небольшой парк. Расположенная на 4-м этаже, квартира имеет приятную и зеленую среду в самом центре города. ✔️ Двойная раковина ✔️ 2 печи ✔️ Терраса Соукка ✔️ Открытый вид ✔️ 1 парковка ✔️ Миклат на первом этаже ✔️ Рядом синагоги, школы и удобства Удобная и функциональная квартира, идеально подходящая для приятной семейной жизни в востребованном районе Раанана.

Местонахождение на карте

Раанана, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

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Жилой квартал Centre ville face au parc pour famille religieuse
Раанана, Израиль
от
$8,800
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